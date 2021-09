Les élus de Rivière-des-Prairies unissent leur voix pour réclamer le prolongement du REM dans Rivière-des-Prairies

MONTRÉAL, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, le député provincial de LaFontaine, Marc Tanguay, et le député fédéral d'Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez, ont uni leurs voix pour demander le prolongement du tracé du REM de l'Est, afin de traverser l'autoroute 25 et désenclaver le quartier Rivière-des-Prairies.

Pour les élus, il est nécessaire que le trajet du REM de l'Est soit prolongé afin de bien desservir les 58 000 résidents de Rivière-des-Prairies, de même que les nombreuses entreprises du secteur. Ils souhaitent que leur appel soit entendu par les porteurs du projet et demandent qu'un mandat clair soit donné aux équipes de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de mettre en œuvre cet ajout.

La démarche conjointe des élus s'inscrit dans la continuité de ce que les citoyens réclament depuis l'annonce du projet. En effet, ces derniers se sont mobilisés pour le prolongement dans Rivière-des-Prairies, ce secteur qui mérite une nette amélioration de l'offre de transport collectif vers le centre-ville.

« Aujourd'hui, Rivière-des-Prairies parle d'une seule voix, affirme la mairesse Caroline Bourgeois. Le prolongement du REM à Rivière-des-Prairies est nécessaire pour répondre aux besoins de la population. Les analyses menées par la Ville de Montréal et que nous avons partagées avec les élus et la CDPQ nous démontrent que cela est tout à fait réaliste et réalisable, autant du point de vue technique que financier. Le prolongement fait l'unanimité des élus du conseil d'arrondissement, et des députés provincial et fédéral, il est urgent que nous soyons entendus. »

« Il est impératif que les citoyens de RDP puissent eux aussi bénéficier du prolongement du REM à l'Est. Il est inacceptable que nos concitoyens aient moins de services que les autres. Le transport en commun est un service essentiel. Oui, la CDPQ doit prolonger le REM dans RDP », affirme Marc Tanguay, député provincial de LaFontaine.

« Une opportunité comme celle-ci se présente une seule fois. Il faut la saisir. Il faut absolument que le REM soit prolongé à Rivières-des-Prairies. Si ça ne se fait pas cette fois-ci, ça ne se fera jamais. Notre message est clair et nous le portons d'une seule voix. La CDPQ doit entendre notre message et modifier le tracé du projet », de déclarer Pablo Rodriguez, député fédéral d'Honoré-Mercier.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

