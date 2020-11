Les élus de Lachine s'engagent à nommer un lieu en l'honneur de Noël Spinelli

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du conseil du 2 novembre, les élus ont adopté une motion rendant hommage au défunt monsieur Noël Spinelli par laquelle ils s'engagent, en collaboration avec sa famille, à nommer un lieu significatif de l'arrondissement en la mémoire de ce citoyen émérite. Entrepreneur chevronné, Noël Spinelli était également philanthrope, membre de l'Ordre du Canada et chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Spinelli a rendu accessible la diffusion de la musique classique, en cofondant les Concerts Lachine, le Concours international d'orgue du Canada et en appuyant l'Académie internationale vocale de Lachine. L'Arrondissement de Lachine a reconnu l'œuvre de monsieur Spinelli en l'intronisation au Panthéon de la culture en 2014.

« Investi dans sa communauté, Monsieur Noël Spinelli a contribué de manière inestimable à la richesse culturelle, communautaire et économique de Lachine. Monsieur Spinelli a marqué et continuera de marquer notre arrondissement pour les décennies à venir. Il est indissociable de la force industrielle et du rayonnement culturel de Lachine. C'était un entrepreneur intelligent et généreux d'une extrême gentillesse. Ce sont ses valeurs de générosité, de beauté et de partage qui inspirent notre communauté à poursuivre le travail qu'il a entamé. Nous honorerons sa mémoire à Lachine par un geste concret afin que les prochaines générations réalisent l'importance de son héritage », a déclaré la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

« Depuis sa création, Concerts Lachine et spécifiquement le Festival de musique de Lachine a diffusé près de 500 concerts et a présenté plus de 6 000 artistes et musiciens. Concerts Lachine, c'est aussi plus de quinze ans de concerts de la série Saint-Anges en musique, c'est une Académie internationale vocale et une série de projets pédagogiques. Après toutes ces années, le legs de Noël Spinelli, Concerts Lachine, demeure un pôle artistique essentiel à la vie culturelle et pédagogique de Lachine, de Montréal et du Québec », souligne Richard Turp, directeur artistique de Concerts Lachine.

Le Groupe Spinelli compte aujourd'hui neuf concessionnaires automobiles à Lachine et à Pointe-Claire. Monsieur Spinelli a par ailleurs présidé le comité de restauration de l'orgue Casavant de l'église des Saintes-Anges de Lachine, lequel a permis d'amasser 1 M$ afin de préserver cet instrument centenaire parmi les plus imposants au Canada. Monsieur Spinelli fut également président de la Fondation Pearl-Harrington (1988 à 1999) et du conseil du Centre hospitalier de Lachine à titre de membre (1991 à 1998) et à titre de gouverneur.

