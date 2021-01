CONCEPTION BAY SOUTH, NL, le 14 janv. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et elles ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 250 000 $ pour des travaux d'amélioration à l'école secondaire Holy Spirit, à Conception Bay South.

Le projet consiste à remplacer le sol du gymnase pour offrir une surface récréative sûre et durable. Grâce à ce nouveau sol, les élèves pourront pratiquer des activités sportives et récréatives sur une surface neuve et moderne. Avec cette rénovation, l'école secondaire Holy Spirit et la collectivité disposeront d'un espace communautaire supplémentaire pour accueillir des événements, des rassemblements et des concerts, ce qui pourrait augmenter les revenus de l'école et créer des liens avec la communauté.

Le gouvernement du Canada investit plus de 200 000 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador y consacre plus de 50 000 $ dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Citations

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, stabiliser notre économie et soutenir les collectivités de l'ensemble du pays. Grâce à ce nouveau sol dans le gymnase de l'école secondaire Holy Spirit les élèves et les membres de la communauté disposeront d'un environnement moderne et sécuritaire pour pratiquer des activités sportives et récréatives, appuyer des modes de vie sains et actifs et permettre aux gens de se rassembler en toute sécurité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de rendre les collectivités plus propres et plus inclusives. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Budget 2020 affecte plus de 65 millions de dollars à la construction de nouvelles écoles ainsi qu'à la rénovation et à la modernisation de nos écoles existantes. Grâce au remplacement du sol du gymnase de l'école secondaire Holy Spirit, les élèves et le personnel bénéficieront d'un meilleur gymnase pour les activités scolaires et les résidents du quartier disposeront d'un gymnase amélioré pour les événements communautaires. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

« Investir dans les infrastructures scolaires est une priorité pour ce gouvernement. Les rénovations en cours à l'école secondaire Holy Spirit permettront aux élèves de participer à des activités sportives et récréatives tout en récoltant les bénéfices physiques, mentaux et sociaux que le sport peut apporter. »

L'honorable Tom Osborne, ministre de l'Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir des projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé afin d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services en vue de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 508 millions de dollars dans 627 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador .

Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660; Emily-Jane Gillingham, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, 709-729-1758

