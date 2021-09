GATINEAU, QC, le 17 sept. 2021 /CNW/ -

Les électeurs qui ne sont pas inscrits peuvent encore voter à l'élection fédérale du 20 septembre. Ils peuvent s'inscrire à leur bureau de vote le jour de l'élection.



Pour trouver leur bureau de vote, les électeurs n'ont qu'à entrer leur code postal en ligne ou à téléphoner au 1-800-463-6868.



Pour obtenir un service plus rapide au bureau de vote, les électeurs qui ne sont pas inscrits peuvent aussi entrer leurs renseignements en ligne, imprimer un certificat d'inscription prérempli et l'apporter lorsqu'ils vont voter.



Pour s'inscrire et voter, les électeurs doivent prouver leur identité et leur adresse. De l'information à ce sujet, dont une liste des pièces d'identité acceptées, est fournie en ligne.



Des mesures seront en place pour assurer la santé et la sécurité des préposés au scrutin et des électeurs aux bureaux de vote. Pour plus d'information, visitez elections.ca.



Pour assurer la sécurité des électeurs et des travailleurs électoraux, Élections Canada encourage fortement les électeurs à porter un masque pour aller voter, même si le port du masque n'est pas obligatoire dans la province, le territoire ou la région. Nous obligerons les électeurs à porter un masque si celui-ci est exigé par la province, le territoire, la région ou le locateur qui nous loue l'espace. Les électeurs qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales ne seront pas tenus d'en porter un.

« Je remercie les Canadiens d'avance pour la considération et le respect dont ils font preuve à l'égard de leurs concitoyens en suivant les protocoles de santé et de sécurité en place aux bureaux de scrutin lorsqu'ils vont s'inscrire et voter », a déclaré le directeur général des élections, Stéphane Perrault. « Je les félicite de participer à la démocratie canadienne en ces temps difficiles et de contribuer à ce que tous les participants puissent se sentir en sécurité et avoir confiance de prendre part à l'élection. »

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

