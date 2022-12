OTTAWA, ON, le 24 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les efforts de rétablissement se sont poursuivis au cours de la nuit passée alors que le vent et la neige se sont intensifiés. En date de 9h aujourd'hui, les équipes d'Hydro Ottawa et d'autres entrepreneurs s'occupent de 6 pannes (touchant 10 clients ou plus) et de 20 pannes plus petites, touchant environ 270 clients dans toute la ville. À l'heure actuelle, la situation demeure fluide en raison des conditions météorologiques venteuses.

Nos équipes s’affairent à réparer les pannes causées par la tempête hivernale (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

Pour la journée d'aujourd'hui, les équipes d'Hydro Ottawa se concentreront sur les petites pannes isolées restantes. Cette partie de la restauration est parfois complexe en raison des débris restants, des arbres et des branches tombés dans les cours et des dommages causés aux équipements des clients.

Depuis le début de la tempête, les équipes d'Hydro Ottawa, avec l'aide de plusieurs entrepreneurs, ont été en mesure de rétablir le courant pour plus de 118 900 clients.

Étant la fin de semaine du congé de Noël, Hydro Ottawa remercie les résidents de leur patience et de leur compréhension alors que l'organisation continue de travailler jour et nuit tout en assurant la sécurité des équipes afin qu'elles puissent retourner chez elles à la fin de la journée.

Conseils de sécurité :

Les résidents doivent respecter les périmètres de chantier en se tenant à bonne distance des équipes qui travaillent à la mise sous tension du réseau électrique.

Si les clients remarquent des lignes électriques tombées, ils doivent rester à bonne distance - au moins 10 mètres (33 pieds).

Les clients ne doivent pas essayer de dégager les arbres ou les branches qui pourraient toucher une ligne électrique. Il est recommandé aux clients d'appeler immédiatement le 911, puis Hydro Ottawa.

Si vous êtes toujours sans électricité et que vous utilisez une génératrice portative à combustible, il s'agit d'un rappel important de toujours utiliser des pratiques sécuritaires. Vous ne devez en aucun cas placer une génératrice dans un espace clos, près d'une fenêtre ou dans votre garage. Pour plus d'informations sur l'utilisation des générateurs et des conseils de sécurité, visitez leur site Web .

. Si votre quartier est alimenté en électricité mais que vous ne l'êtes pas, il est possible que le système électrique de votre maison ait été gravement endommagé par la tempête. Hydro Ottawa pourrait ne pas être en mesure de rétablir le courant tant qu'un entrepreneur en électricité agréé n'aura pas évalué la situation et effectué toutes les réparations nécessaires. Renseignez-vous sur les mesures que vous devez prendre.

Hydro Ottawa continuera de tenir ses clients et le public au courant de la situation par l'entremise des médias, de son site Web et de ses réseaux sociaux.

www.hydroottawa.com

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité quelque 353,000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

SOURCE Hydro Ottawa

Renseignements: Dan Séguin, Directeur, Communication et affaires publiques, Société de portefeuille Hydro Ottawa, [email protected]