La médiatisation de la science s'est accélérée avec l'avènement de la pandémie de COVID-19. La science a pris une place plus importante dans l'espace public. Des journalistes généralistes ont dû développer des compétences autrefois l'apanage de leurs collègues formés pour couvrir la science. Des scientifiques auparavant inconnus du grand public ont été propulsés sous les projecteurs. Le grand public, lui, a également pris part au débat, en remettant parfois en question l'autorité journalistique ou scientifique.

Comment et dans quelle mesure la pandémie a-t-elle contribué à l'évolution du discours scientifique dans les médias et, plus largement, dans l'espace public? C'est la question qui sera abordée lors de ce colloque organisé par l'INRS, qui aura lieu le vendredi 13 mai, de 9 h à 12 h 30 (en ligne).

« La science est au cœur de tous les grands projets de société. Encore faut-il qu'elle soit bien communiquée et interprétée. Il est important d'y réfléchir, ensemble. C'est l'objectif de ce colloque en réunissant des scientifiques de multiples disciplines, des journalistes et des praticiens de la communication scientifique », lance M. Giraldeau.

Le chef d'établissement, lui-même chercheur en éthologie, donnera le coup d'envoi du colloque en abordant le rôle de la recherche dans l'espace public aux côtés du scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, et de la présidente-directrice de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, Lyne Sauvageau. La discussion sera modérée par Sophie-Andrée Blondin, animatrice de l'émission Les années lumière à Radio-Canada.

La journaliste scientifique Marine Corniou, rédactrice en chef adjointe à Québec Science, et Jean-François Cliche, chroniqueur scientifique pour Le Soleil, ont couvert la pandémie sans relâche. Ils feront part de leurs expériences et discuteront de la prise de parole des scientifiques et la lutte à la désinformation avec le chercheur et virologue Alain Lamarre, ainsi que le doctorant Martin Chenal, de l'INRS. Amélie Daoust-Boisvert, professeure de journalisme à l'Université Concordia, animera les échanges.

Le professeur Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, ainsi que Marc André Bodet, professeur de science politique à l'Université Laval, aborderont les conséquences de la cohabitation entre experts et politiques ainsi que la perception des sciences en temps de crise. Cette discussion sera animée par Mireille Lalancette, professeure en communications sociales à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Au total, une quarantaine de membres étudiants et du corps professoral de l'INRS seront présents au 89e Congrès de l'Acfas. Ce sera l'occasion, pour eux, de présenter leurs travaux de recherche sur des sujets variés, notamment la production et l'utilisation durables de l'énergie dans le Nord, l'émergence des activités professionnelles pour les jeunes, la recherche sur les réalités et enjeux autochtones en santé et en éducation, ou encore les technologies de lasers innovantes pour la sécurité alimentaire globale.

Le Congrès sera également l'opportunité d'avoir des échanges scientifiques riches et variés et de mûrir de futures collaborations avec d'autres membres du milieu universitaire.

Les activités scientifiques sont divisées en sept catégories : enjeux de la recherche; sciences de la santé; sciences naturelles; mathématiques et génie; lettres, arts et sciences humaines; sciences sociales; éducation et colloques multisectoriels.

Le Congrès de l'Acfas est le plus grand rassemblement scientifique transdisciplinaire de la francophonie. Depuis près d'un siècle, des milliers de chercheuses et de chercheurs y participent chaque année. En plus des activités de la programmation scientifique, le Congrès laisse également une grande place aux activités grand public. Depuis 2013, Science-moi! propose chaque année une programmation tous publics visant au dialogue sciences-société. Pour consulter la programmation complète

