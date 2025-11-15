MONTRÉAL, le 15 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut Fraser a publié aujourd'hui son classement annuel des écoles secondaires du Québec, identifiant les écoles dont les résultats ont progressé ou reculé.

Le Bulletin des écoles secondaires du Québec 2025 classe 470 écoles publiques, indépendantes, francophones et anglophones en fonction des résultats des examens provinciaux en français, en anglais, en sciences et en mathématiques au cours de l'année scolaire 2023-2024.

« Notre bulletin offre aux parents des informations qu'ils ne peuvent pas trouver facilement ailleurs sur les résultats de l'école de leur enfant et les compare à d'autres écoles du Québec », a expliqué Yanick Labrie, un agrégé supérieur de l'Institut Fraser.

Dans le classement de cette année, 58 écoles, dont des écoles publiques et indépendantes aux Îles-de-la-Madeleine, à Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord, ainsi qu'au Saguenay et au centre-ville de Montréal, ont affiché une amélioration statistiquement significative, alors que 43 écoles ont connu une baisse de performance.

L'école qui a connu la meilleure progression, l'École secondaire des Lacs à La Pêche, a amélioré sa cote de 3,7 (sur 10) en 2018 à 7,7 en 2024.

Il est important de noter que l'École secondaire des Lacs a réalisé cette amélioration alors que 59,1 % de ses élèves ont des besoins particuliers.

« Notre classement des écoles prouve que des améliorations sont possibles aux quatre coins de la province, dans chaque type d'école qui accueille différents types d'élèves », a déclaré M. Labrie.

« Les classements permettent aux parents de choisir de manière éclairée une école pour leur enfant. Ils peuvent également utiliser ces classements pour en apprendre davantage au sujet de l'école de leur enfant et, lorsque c'est nécessaire, interroger le directeur sur ce qu'il compte faire pour améliorer les choses. »

Vous pouvez voir les résultats détaillés des 470 écoles en visitant www.compareschoolrankings.org .

Les 10 écoles secondaires qui s'améliorent le plus rapidement au Québec (les plus rapides en haut)

École Emplacement 2018

(sur 10) 2024 École secondaire des Lacs La Pêche 3,7 7,7 École Barthélemy-Joliette Joliette 3,1 6,3 École de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau Maniwaki 2,7 5,8 École secondaire James Lyng Montréal 0,6 3,4 École secondaire Chanoine-Beaudet Saint-Pascal 5,3 7,9 École Jean-Gauthier Alma 2,8 5,2 Collège Laurentien Val-Morin 6,1 8,5 École secondaire de la Rive Lavaltrie 3,1 5,5 Académie Michèle-Provost Montréal 5,8 7,9 Collège d'Anjou Montréal 6,2 8,3

