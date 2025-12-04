Les travailleurs du secteur public au Québec reçoivent des salaires plus élevés et des avantages sociaux plus généreux que les travailleurs comparables du secteur privé

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Les fonctionnaires du Québec bénéficient d'un salaire plus élevé et d'avantages sociaux plus généreux que les travailleurs comparables du secteur privé, selon une nouvelle étude publiée par l'Institut Fraser, un groupe de réflexion indépendant et non partisan sur les politiques publiques canadiennes.

« Le gouvernement du Québec prévoyant un déficit supérieur à 12 milliards de dollars cette année, aligner la rémunération du secteur gouvernemental sur celle du secteur privé contribuerait à réduire les coûts sans nécessairement affecter les services », a déclaré Jake Fuss, directeur de la politique fiscale à l'Institut Fraser et coauteur de Comparaison de la rémunération des secteurs public et privé au Québec, édition 2025.

L'étude révèle que les salaires des employés du secteur public au Québec sont 26,1 % plus élevés, en moyenne, que les salaires du secteur privé en 2024, l'année la plus récente de données comparables disponibles dans le cadre de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Après ajustement des différences telles que l'âge, le sexe, l'éducation, l'ancienneté, le type de travail, l'industrie et la profession, les employés du secteur public reçoivent tout de même un salaire supérieur de 2,0 % (0,7 % lorsque la syndicalisation est prise en compte).

Mais les salaires ne sont qu'une partie de la rémunération globale. Les travailleurs du secteur public au Québec bénéficient également de prestations non salariales plus généreuses.

Pensions : 96,6 % des travailleurs du secteur public au Québec sont couverts par un régime de retraite enregistré, comparativement à 23,7 % des travailleurs du secteur privé. Parmi les personnes couvertes par un régime de retraite enregistré, 95,5 % des travailleurs du secteur public bénéficient d'une pension à prestations définies, contre 56,1 % des travailleurs du secteur privé.

Retraite anticipée : Les travailleurs du secteur public au Québec prennent leur retraite plus tôt que leurs homologues du secteur privé, soit environ 2,8 ans en moyenne.

Congé personnel : En 2024, les travailleurs à temps plein du secteur public ont été absents de leur travail pour des raisons personnelles plus longtemps en moyenne (16,7 jours) que les travailleurs du secteur privé (10,7 jours).

Sécurité d'emploi : En 2024, 3,1 % des employés du secteur privé ont subi une perte d'emploi au Québec, comparativement à seulement 0,4 % des travailleurs du secteur public.

« Il est important que tous les paliers de gouvernement au Canada, municipal, provincial et fédéral, examinent continuellement les dépenses dans le but de produire une meilleure valeur pour les contribuables », a déclaré M. Fuss.

« Combler l'écart de rémunération au Québec entre les secteurs public et privé réduirait les coûts et pourrait aider à assurer la viabilité à long terme des finances du gouvernement. »

L'Institut Fraser est un organisme canadien indépendant de recherche et d'éducation sur les politiques publiques avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Halifax et Montréal et qui a des liens avec un réseau mondial de groupes de réflexion dans 87 pays. Sa mission vise à améliorer la qualité de vie des Canadiens, de leurs familles et des générations futures en étudiant, en mesurant et en communiquant les effets des politiques des gouvernements, de l'entrepreneuriat et des choix sur leur bien-être. Pour protéger l'indépendance de l'Institut, il n'accepte pas les subventions des gouvernements ou les contrats de recherche. Visitez le site http://www.fraserinstitute.org/fr/.

