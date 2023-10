OTTAWA, ON, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont coprésidé le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) lundi.

Depuis la signature de la Déclaration de l'Inuit Nunangat en 2017, le gouvernement du Canada et les dirigeants inuits ont continué à se réunir trois fois par an et à travailler ensemble, par l'intermédiaire du CPIC, à l'établissement d'une relation renouvelée entre les Inuits et la Couronne, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect et la coopération.

Parmi les participants à la réunion figurent:

Natan Obed , président, ITK

, président, ITK Duane Smith , président-directeur général, Inuvialuit Regional Corporation

, président-directeur général, Inuvialuit Regional Corporation Aluki Kotierk, présidente, Nunavut Tunngavik Incorporated

Johannes Lampe , président, Nunatsiavut

, président, Nunatsiavut Pita Aatami, président, Makivik

Lisa Koperqualuk , Présidente, Inuit Circumpolar Council Canada

, Présidente, Inuit Circumpolar Council Canada Gerri Sharpe , présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada

, présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Dan Vandal , ministre des Affaires du Nord

, ministre des Affaires du Nord Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones

, ministre des Services aux Autochtones Arif Virani , ministre de la Justice et procureur général du Canada

, ministre de la Justice et procureur général du Canada Pascale St-Onge , ministre du Patrimoine canadien

, ministre du Patrimoine canadien Diane Lebouthillier , ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Randy Boissonnault , ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Au cours de la réunion de lundi, les dirigeants du CPIC ont approuvé les plans de travail visant à faire progresser les priorités législatives et le logement. Ils ont discuté des progrès réalisés dans divers domaines prioritaires, notamment la mise en œuvre des revendications territoriales, les mesures de réconciliation et les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, la santé et le bien-être, l'itinérance, ainsi que l'éducation, l'apprentissage des jeunes enfants et le développement des compétences.

Citations

« Ce fut un plaisir d'accueillir un groupe de nouveaux ministres au sein de ce comité de partenariat pour nous aider à progresser sur la voie d'un Inuit Nunangat plus fort et autodéterminé. L'approbation de nos plans de travail aujourd'hui est une étape importante dans ces efforts. »

Natan Obed

Président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

« Je suis honoré d'avoir coprésidé ma première réunion du CPIC. De nombreux progrès ont été réalisés autour de cette table depuis sa création, et je m'engage à les poursuivre pour renforcer le partenariat entre les Inuits et la Couronne, faire progresser l'autodétermination des Inuits et créer un Inuit Nunangat plus prospère. C'est ainsi que nous poursuivons sur la voie de la réconciliation. Il reste encore beaucoup à faire. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le 21 avril 2022, le premier ministre Justin Trudeau et le président Natan Obed de l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), ainsi que les ministres fédéraux et les dirigeants inuits élus de l'Inuvialuit Regional Corporation, de la Nunavut Tunngavik Incorporated, de Makivik et du gouvernement du Nunatsiavut, ont approuvé la politique historique de l'Inuit Nunangat lors d'une réunion du CPIC.

et le président l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), ainsi que les ministres fédéraux et les dirigeants inuits élus de l'Inuvialuit Regional Corporation, de la Nunavut Tunngavik Incorporated, de Makivik et du gouvernement du Nunatsiavut, ont approuvé la politique historique de l'Inuit Nunangat lors d'une réunion du CPIC. La politique de l'Inuit Nunangat définit une approche pour la conception et le renouvellement de l'ensemble des politiques, programmes, services et initiatives fédéraux qui s'appliquent à l'Inuit Nunangat ou qui profitent aux Inuits. Cette approche améliorera la coordination dans l'Inuit Nunangat et garantira l'engagement des Inuits dans ces processus.

Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne a été fondé sur le principe qu'un partenariat égal entre les Inuits et la Couronne est essentiel au processus de réconciliation.

Le Comité se réunit trois fois par an et est présidé par le président de l'ITK et le ministre des Relations Couronne-Autochtones. Une fois par an, la réunion du CPIC est présidée par le président de l'ITK et le premier ministre.

Le comité compte également parmi ses participants permanents les présidents du Inuit Circumpolar Council Canada, du National Inuit Youth Council, et de Pauktuutit Inuit Women of Canada.

L'Inuit Nunangat est la patrie des Inuits au Canada. Il englobe les terres, les eaux et les glaces de quatre régions visées par des traités, représentées par la région de peuplement des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut , le Nunavik dans le nord du Québec et le Nunatsiavut dans le nord du Labrador .

