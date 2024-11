OTTAWA, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Inuit Tapiriit Kanatami

Natan Obed, le président d'Inuit Tapiriit Kanatami, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont coprésidé le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne (CPIC) aujourd'hui à Ottawa.

Les dirigeants inuits élus et les ministres du cabinet fédéral participent à la réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne le 8 novembre 2024, à Ottawa. De gauche à droite, l’honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones; Lisa Qiluqqi Koperqualuk, présidente, Conseil circumpolaire inuit; Pita Aatami, président, Makivvik; Nancy Etok, présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada; Johannes Lampe, président, Nunatsiavut; l’honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord; l’honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne; l’honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada; Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami; et Paul Irngaut, vice-président, Nunavut Tunngavik Incorporated. (Photo gracieuseté de Inuit Tapiriit Kanatami) (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

Depuis la signature de la Déclaration de l'Inuit Nunangat en 2017, les dirigeants des Inuit et le gouvernement du Canada ont travaillé ensemble par l'intermédiaire du CPIC afin d'établir une relation renouvelée entre les Inuit et la Couronne, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect et la coopération. La dernière réunion des dirigeants du CPIC a eu lieu en mai 2024 et a été présidée par le président Obed et le premier ministre Justin Trudeau.

Durant la réunion de vendredi, les dirigeants du CPIC ont discuté des progrès réalisés dans des domaines prioritaires, notamment l'élaboration conjointe d'une politique fédérale sur l'éducation des Inuit de la maternelle à la 12e année, qui appuierait les engagements énoncés dans le Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les ministres fédéraux ont également réitéré leur appui pour travailler avec les dirigeants des Inuit dans la création d'une université de l'Inuit Nunangat.

Les dirigeants ont reconnu la collaboration qui a eu lieu pour faire en sorte qu'une politique étrangère pour l'Arctique reflète l'autodétermination des Inuit et les positionne comme des partenaires essentiels et actifs dans la conduite des relations internationales au sein de l'Inuit Nunangat.

Les partenaires inuits et fédéraux ont également discuté de mesures visant à promouvoir une approche pangouvernementale de sécurité alimentaire dans l'Inuit Nunangat, y compris des efforts visant à transformer Nutrition Nord Canada en un programme davantage axé sur les données, qui sert mieux les Inuit et leur rend des comptes.

Les membres du CPIC se sont engagés à travailler ensemble par des moyens législatifs et non législatifs pour lutter contre le racisme dans le système de santé, en poursuivant le travail effectué par l'intermédiaire du CPIC en vue de l'élaboration d'une loi fédérale sur la santé autochtone. Les dirigeants ont également discuté de la mise en œuvre de la politique de l'Inuit Nunangat, approuvée par le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne en 2022. Ils ont notamment discuté de l'élaboration d'approches pangouvernementales visant à garantir que tous les ministères et organismes fédéraux appliquent une optique Inuit Nunangat à la conception de leurs politiques, programmes, services et initiatives.

Les dirigeants inuits et fédéraux ont également examiné la présentation prébudgétaire d'Inuit Tapiriit Kanatami pour 2025, qui se concentre sur des domaines précis hautement prioritaires qui s'alignent sur les engagements, les politiques et les initiatives du gouvernement du Canada.

Enfin, les leaders ont célébré l'avancée de décennies de travail en vue d'une reconnaissance et d'excuses fédérales pour le rôle joué par le gouvernement du Canada dans l'abattage des chiens de traîneau au Nunavik dans les années 1950 et 1960.

Citations

« En cette 8e année de notre partenariat entre les Inuit et la Couronne, nous continuons à avoir des discussions sérieuses et ouvertes avec les ministres de la Couronne afin de répondre aux besoins réels des Inuit au Canada. Je suis fier de voir les progrès que nous avons réalisés dans ce domaine. Le CPIC offre un processus structuré pour que les Inuit et la Couronne puissent déterminer quelles sont les priorités, et les faire avancer. J'ai hâte de m'appuyer sur les progrès que nous avons réalisés ensemble pour créer un Canada plus fort, qui respecte et met en œuvre les droits de tous les Inuit. »

Natan Obed

Président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

« Qu'il s'agisse de la mise en œuvre des revendications territoriales, du logement ou des soins de santé, les Inuit préconisent et proposent des solutions, et ce, depuis des générations. Notre gouvernement s'est engagé à être un partenaire engagé et de confiance dans ce travail. Le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne offre un espace important pour écouter et travailler directement sur des priorités communes. Ensemble, nous sommes déterminés à faire progresser les droits des Inuit, l'autodétermination des Inuit et le bien-être dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les participants à la réunion de vendredi étaient les suivants :

Natan Obed , président, Inuit Tapiriit Kanatami

, président, Inuit Tapiriit Kanatami Duane Smith , président-directeur général, Inuvialuit Regional Corporation

, président-directeur général, Inuvialuit Regional Corporation Paul Irngaut, vice-président, Nunavut Tunngavik Incorporated

Johannes Lampe , président, Nunatsiavut

, président, Nunatsiavut Pita Aatami, président, Makivvik

Lisa Qiluqqi Koperqualuk, présidente, Conseil circumpolaire inuit Canada

Nancy Etok , présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada

, présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Dan Vandal , ministre des Affaires du Nord

, ministre des Affaires du Nord Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones

, ministre des Services aux Autochtones Arif Virani , ministre de la Justice et Procureur général du Canada

, ministre de la Justice et Procureur général du Canada Mélanie Joly , ministre des Affaires étrangères

, ministre des Affaires étrangères Diane Lebouthillier , ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Bill Blair , ministre de la Défense nationale

Faits en bref

Le CPIC se réunit trois fois par année et est présidé par le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et le ministre des Relations Couronne-Autochtones. Une fois par année, la réunion du CPIC est présidée par le président de l'ITK et le premier ministre.





Le 21 avril 2022, le premier ministre Justin Trudeau et le président Natan Obed de l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), ainsi que les ministres fédéraux et les dirigeants inuit élus de l'Inuvialuit Regional Corporation, de la Nunavut Tunngavik Incorporated, de Makivvik et du gouvernement du Nunatsiavut, ont approuvé la politique historique de l'Inuit Nunangat lors d'une réunion du CPIC.





et le président l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), ainsi que les ministres fédéraux et les dirigeants inuit élus de l'Inuvialuit Regional Corporation, de la Nunavut Tunngavik Incorporated, de Makivvik et du gouvernement du Nunatsiavut, ont approuvé la politique historique de l'Inuit Nunangat lors d'une réunion du CPIC. La politique de l'Inuit Nunangat définit une approche pour la conception et le renouvellement de l'ensemble des politiques, programmes, services et initiatives fédéraux qui s'appliquent à l'Inuit Nunangat ou bénéficient aux Inuit. Cette approche améliorera la coordination dans l'Inuit Nunangat et garantira l'engagement des Inuit dans ces processus.





Les domaines prioritaires du CPIC comprennent le développement économique et les marchés publics; l'éducation, l'apprentissage précoce et le développement des compétences; l'environnement et le changement climatique; la santé et le bien-être; les sans-abri; le logement; l'infrastructure; les priorités internationales des Inuit; la mise en œuvre des revendications territoriales des Inuit; l'espace politique de l'Inuit Nunangat; la revitalisation, le maintien, la protection et la promotion de l'Inuktut; les priorités législatives; les mesures de réconciliation et les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées; et la souveraineté, la défense et la sécurité.





L'Inuit Nunangat est la terre natale des Inuit au Canada. Elle englobe les terres, les eaux et les glaces de quatre régions visées par des traités, représentées par la région de peuplement des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut , le Nunavik dans le nord du Québec et le Nunatsiavut dans le nord du Labrador .

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones et @ITK_CanadaInuit

Facebook : @GCAutochtones @Inuit Tapiriit Kanatami

Instagram : @gcautochtones et @inuittapiriitkanatami

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Patricia D'Souza, Directrice des Communications, Inuit Tapiriit Kanatami, 613-292-4482, [email protected]; Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]