Les dirigeants de la Sun Life adoptent des régimes d'aliénation de titre automatiques

TORONTO, le 30 août 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX , NYSE : SLF) («la Sun Life» ou «la Compagnie») annonce que les dirigeants, nommés ci-après, ont adopté des régimes d'aliénation de titres automatiques («RATA»), en conformité avec l'Avis du personnel 55-701 publié par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et les lignes directrices de la Sun Life sur les opérations d'initiés.

Les lois sur les valeurs mobilières au Canada autorisent les initiés à adopter des RATA afin de vendre, de donner ou de transférer d'une quelconque autre façon (y compris par l'exercice d'options) des parts, à un moment ultérieur, selon des dispositions préétablies et de manière automatique, quelle que soit l'information importante non divulguée qui viendrait en leur possession. Une fois le RATA établi, l'initié n'est plus autorisé à exercer de choix ni à influencer le déroulement de l'aliénation de titres dans le cadre du régime.

L'instauration d'un programme de mise en place de RATA à la Sun Life permet de mettre en œuvre le programme de rémunération incitative à long terme de manière organisée et évite aux initiés de se préoccuper de savoir si des opérations sont effectuées pendant qu'ils sont en possession d'information importante non divulguée au public. Les dirigeants participants, soumis aux exigences minimales d'actionnariat de la Sun Life, ne peuvent vendre des parts dans le cadre d'un RATA seulement s'ils ont dépassé le seuil d'actionnariat qui s'applique à eux. Les liens entre les intérêts financiers de l'entreprise et ceux de ces actionnaires s'en trouvent resserrés.

Le tableau qui suit présente les RATA mis en place pour les dirigeants participants. Les opérations devront avoir lieu selon une période et des critères préétablis, et respecter les seuils de prix prescrits par le régime. La durée maximale des RATA est de 2 ans.

Dirigeant participant Titre Opération envisagée Dean Connor Président et chef de la direction Exercer et vendre 874 218 options Melissa Kennedy Vice-présidente générale, affaires

publiques et première directrice

des affaires juridique Exercer 46 086 options et vendre

pour couvrir

Les aliénations de titres effectuées par les dirigeants participants en application du RATA devront être divulguées conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le document de divulgation devra porter une mention indiquant aux lecteurs que l'aliénation découle d'un RATA. À l'occasion, d'autres initiés de la Compagnie pourraient adopter un RATA au cours d'une période d'autorisation des opérations. La Sun Life publiera un communiqué pour annoncer l'adoption de tout nouveau RATA par ses dirigeants.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 025 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens

Renseignements pour les médias : Renseignements pour les investisseurs :

relations publiques Vice-présidente principale

Chef des relations avec les investisseurs et de la

gestion du capital Tél. : 514-904-9739 Tél. : 647-256-8201 mylene.belanger@sunlife.com relations.investisseurs@sunlife.com

