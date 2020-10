Invite le gouvernement du Canada à nommer un médiateur indépendant pour entamer des pourparlers entre le MPO, les dirigeants autochtones et les organisations de pêche sur la gestion à long terme de la pêche

SHEDIAC, NB, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Les dirigeants de la Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec ont demandé au gouvernement du Canada d'aider à désamorcer les tensions dans le secteur de la pêche au Canada et à reconstruire ce qui était historiquement une relation de collaboration pacifique entre les peuples autochtones et les pêcheurs.

"Nos dirigeants s'opposent à toute action violente sur la terre ou sur l'eau et demandent, une fois de plus, que le gouvernement du Canada intervienne pour entamer des pourparlers directs entre le ministère des pêches, les dirigeants autochtones et les organisations de pêche sur la gestion à long terme de la pêche", a déclaré Martin Mallet, directeur exécutif de l'Union des pêcheurs des Maritimes.

Les dirigeants de la coalition estiment que des discussions pacifiques, ouvertes et directes sont la meilleure voie vers une pêche saine et durable. Les organisations de pêcheurs recherchent depuis plusieurs mois des discussions à trois, sans voir aucune action du MPO.

"Historiquement, les relations entre les peuples autochtones et les pêcheurs du Canada atlantique et du Québec ont toujours été fondées sur l'amitié, le respect et la collaboration entre les communautés", a déclaré Bernie Berry, président de la Coldwater Lobster Association. "La situation difficile actuelle est le symptôme d'un processus imparfait suivi par le gouvernement et de son exclusion constante des pêcheurs commerciaux dans les discussions sur la gestion des pêches. L'approche du gouvernement divise les communautés côtières qui dépendent toutes de la pêche pour leur subsistance".

Il ne peut y avoir de véritables solutions à la gestion à long terme de la pêche qui ignore les points de vue des pêcheurs commerciaux. La coalition croit aux principes de conservation, au dialogue et au fait que le ministère des pêches et des océans est et devrait toujours être le principal responsable de l'établissement et de l'application des règles qui s'appliquent à la fois aux pêcheurs autochtones et non autochtones.

Coalition des associations de pêche de l'Atlantique et du Québec

Bay of Fundy Inshore Fishermen's Association (BoFIFA)

Brazil Rock 33/34 Lobster Association

Cape Breton Fish Harvesters Association (CBFHA)

Coldwater Lobster Association (CLA)

Eastern Shore Fishermen's Protective Association (ESPFA)

Fundy North Fishermen's Association (FNFA)

Gulf Nova Scotia Bonafide Fishermen's Association (GNSBFA)

Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB)

Guysborough County Inshore Fishermen's Association (GCIFA)

Union des Pêcheurs des Maritimes (UPM)

PEI Fishermen's Association (PEIFA)

Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG)

Scotia Fundy Inshore Fishermen's Association (SFIFA)

SOURCE Coalition of Atlantic and Quebec Fishing Organizations

Renseignements: Personne ressource pour les médias: Annie Chiasson, [email protected], (506) 727-8160