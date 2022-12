Les députés du Parti libéral du Québec sont les premiers à s'engager à suivre une formation sur les changements climatiques

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les députés du Parti libéral du Québec souhaitent démontrer leur détermination à lutter contre les changements climatiques en étant la première formation politique à s'engager à suivre une formation sur le climat offerte par Réalité Climatique Canada.

De son côté, la CAQ n'a identifié que 51% des mesures permettant l'atteinte de sa cible de réduction des GES de 37,5% sous le seuil de 1990, d'ici 2030, et n'a pas de plan pour atteindre l'objectif de carboneutralité en 2050.

Les groupes environnementaux et les experts sont catégoriques : les députés de l'Assemblée nationale doivent constamment parfaire leurs connaissances si le Québec veut atteindre ses objectifs de réduction d'émissions de GES. Pour atteindre la carboneutralité en 2050, il faudra que l'ensemble des décisions gouvernementales prennent en compte leur impact sur le climat.

La formation non partisane visera à favoriser une meilleure prise de décision, fondée sur la science. L'opposition officielle encourage toutes les formations politiques à se former adéquatement pour se doter de bons moyens d'actions climatiques.

La formation proposée est gratuite pour tous ceux qui en font la demande.

« Nous engager à suivre une formation, tel que recommandé par les scientifiques, est un geste fort qui démontre que nous sommes prêts à agir mais aussi à acquérir de meilleures connaissances dans l'élaboration de politiques publiques. J'ai moi-même été formée par Al Gore en plus d'avoir cofondé le volet canadien de son organisme Climate Reality. Je crois fermement que, nous, les députées et députés du Parti libéral du Québec, ne sommes pas seulement ouverts : nous sommes prêts à poser des gestes concrets. »

-Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et en matière de faune et de parcs

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

