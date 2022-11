Les députées Marie-Louise Tardif et Suzanne Blais appuieront le travail de la ministre Chantal Rouleau pour renforcer le tissu social du Québec

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, est heureuse d'accueillir dans son équipe la députée de Laviolette--Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, et la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, qui occuperont respectivement le rôle d'adjointe parlementaire à l'action communautaire et celui d'adjointe gouvernementale à la solidarité sociale.

À la suite de leur nomination par le premier ministre du Québec, M. François Legault, les deux députées seront appelées à appuyer le travail de la ministre pour renforcer le soutien offert par l'État québécois au milieu communautaire ainsi qu'aux personnes et aux familles qui en ont besoin.

Soulignons que les mandats attribués à mesdames Tardif et Blais pourront prendre diverses formes, notamment la représentation dans le cadre des travaux parlementaires ou une contribution à leur dossier respectif en lien avec les connaissances particulières qu'elles maîtrisent, telles que celles sur la ruralité.

« Je me réjouis de la nomination de Marie-Louise Tardif et de Suzanne Blais et je suis très enthousiaste de collaborer avec elles. Marie-Louise et Suzanne sont des députées qui font preuve d'une grande disponibilité auprès de leurs concitoyens et d'une sincère volonté de servir l'intérêt public. Ce sont des qualités essentielles à l'exercice de leurs nouvelles fonctions et je les remercie d'avoir accepté de m'appuyer dans mon travail pour renforcer le tissu social du Québec. Notre gouvernement a réalisé d'importantes avancées et continuera d'en faire plus. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un Québec plus juste et plus prospère. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Les organismes communautaires participent au développement social de nos collectivités dans toutes les régions du Québec. Le soutien de proximité qu'ils offrent se destine à une clientèle variée et la complémentarité qui en résulte constitue une richesse pour la nation québécoise. Je suis extrêmement fière de pouvoir travailler étroitement avec la ministre Chantal Rouleau et le milieu communautaire pour continuer de faire une différence dans la vie des Québécois et des Québécoises. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette--Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, pour le volet action communautaire.

« Je suis très fière de la confiance qui m'a été accordée par le premier ministre. Je joins ma voix à celle de la ministre Chantal Rouleau en tant qu'adjointe gouvernementale avec beaucoup d'enthousiasme. Les Québécoises et Québécois font preuve d'une grande solidarité, une valeur qui est au cœur du développement de nos collectivités. L'État québécois et les programmes d'assistance sociale qu'il administre veillent à sortir de la pauvreté le plus grand nombre de personnes et à faciliter leur intégration au marché du travail. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, pour le volet solidarité sociale.

