OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé la réouverture du portail du Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA).

Les proposants sont encouragés à soumettre des propositions qui visent à éliminer les obstacles à la construction novatrice de logements. La priorité sera accordée aux demandes prévoyant l'utilisation de la construction modulaire et préfabriquée pour lutter contre l'itinérance grâce à des solutions qui peuvent être mises à l'échelle et reproduites. Ces solutions doivent être axées sur la production de logements.

La priorité sera également accordée aux demandeurs suivants :

Communautés qui ont soumis un plan de réponse communautaire aux campements dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements.

Proposants qui ont déjà soumis une demande dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) et qui ont démontré leur expérience dans l'élaboration de solutions pour lutter contre l'itinérance.

Financé par le gouvernement du Canada et administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le FILA est une initiative de la Stratégie nationale sur le logement. Il vise à encourager l'élaboration de nouveaux modèles de financement et de techniques de construction novatrices dans le secteur du logement abordable. Le FILA offre un soutien financier flexible pour encourager, élaborer et mettre à l'essai un éventail d'innovations dans les domaines des modèles financiers et de financement et des techniques et technologies de construction, ainsi que d'autres approches novatrices en matière de logement.

Citations :

« Le Fonds d'innovation pour le logement abordable donne aux partenaires du secteur du logement l'occasion d'adopter de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices qui peuvent être mis à l'échelle partout au pays. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable est un programme doté d'une enveloppe de 580 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. L'investissement total devrait permettre d'appuyer la construction d'environ 10 800 logements abordables sur six ans. Il reste actuellement 67 millions de dollars en fonds de contribution dans l'enveloppe de financement du Fonds d'innovation pour le logement abordable.

Renseignements supplémentaires :

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]