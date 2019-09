Les débats des chefs seront diffusés en direct dans tout le pays, y compris dans 24 salles de cinéma, des librairies et des bibliothèques

OTTAWA, le 27 sept. 2019 /CNW/ - Pour les Canadiens, il n'aura jamais été aussi facile d'avoir accès aux débats des chefs lors des élections fédérales. Ces débats, présentés le lundi 7 octobre (en anglais) et le jeudi 10 octobre (en français), seront diffusés par 11 stations de télévision, 3 réseaux radiophoniques et plus de 20 médias sociaux ou plateformes numériques, y compris dans 4 formats différents, l'arabe, le cantonnais, le mandarin, l'italien, le punjabi ainsi que des langues autochtones. De plus, dans tout le pays, les Canadiens seront encouragés à y assister en groupe, puisqu'ils seront retransmis dans des salles de cinéma, des librairies, des bibliothèques et d'autres endroits.

« Jamais ces débats n'ont été aussi largement diffusés ni accessibles dans l'histoire politique du Canada », déclare le commissaire David Johnston. « Nous espérons que tous les Canadiens participeront ensemble à cette expérience commune. Trop souvent, l'attention se concentre sur ce qui nous sépare », ajoute-t-il. « C'est l'occasion pour le pays de s'unir, de regarder ou d'écouter la même chose en même temps, et de mieux comprendre les enjeux en présence et ce qu'ils signifient pour tous les Canadiens. »

Ces débats auront lieu devant public à Gatineau, au Québec. L'entrée est gratuite. Pour en savoir plus : https://debates-debats.ca/fr/

Ils seront retransmis en direct dans 24 Cineplex à travers le pays :

Débat en anglais - 7 octobre - 19 h (HNE)

Cineplex Odeon International Village Cinemas, Vancouver , (Colombie-Britannique)

, (Colombie-Britannique) Cineplex Cinemas Langley, Langley , (Colombie-Britannique)

, (Colombie-Britannique) Cineplex Odeon Eau Claire Market Cinemas, Calgary , ( Alberta )

, ( ) Cineplex Odeon South Edmonton Cinemas, Edmonton , ( Alberta )

, ( ) Cineplex Odeon McGillivray Cinemas and VIP, Winnipeg , ( Manitoba )

, ( ) Cineplex Cinemas Normanview, Regina, ( Saskatchewan )

) Scotiabank Theatre Saskatoon and VIP, Saskatoon , ( Saskatchewan )

, ( ) Cineplex Cinemas Yonge-Dundas and VIP, Toronto , ( Ontario )

, ( ) Cineplex Cinemas Winston Churchill, Oakville , ( Ontario )

, ( ) Cineplex Odeon Eglinton Town Centre Cinemas, Scarborough , ( Ontario )

, ( ) Cineplex Odeon South Keys Cinemas, Ottawa , ( Ontario )

, ( ) Galaxy Cinemas Guelph, Guelph , ( Ontario )

, ( ) SilverCity Sudbury Cinemas, Sudbury , ( Ontario )

, ( ) SilverCity Thunder Bay Cinemas, Thunder Bay , ( Ontario )

, ( ) SilverCity Windsor Cinemas, Windsor , ( Ontario )

, ( ) Cinéma Cineplex Forum, Montréal, (Québec)

Cineplex Odeon Cavendish Mall Cinemas, Cote-St. Luc , (Québec)

, (Québec) Cineplex Cinemas Parklane, Halifax , (Nouvelle-Écosse)

, (Nouvelle-Écosse) Cineplex Cinemas Mount Pearl, St. John's , (Terre-Neuve-et- Labrador )

Débat en français - 10 octobre - 20 h (HNE)

Cineplex Odeon McGillivray Cinemas and VIP, Winnipeg , ( Manitoba )

, ( ) Cineplex Odeon South Keys Cinemas, Ottawa , ( Ontario )

, ( ) SilverCity Sudbury Cinemas, Sudbury , ( Ontario )

, ( ) Cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin, Montréal, (Québec)

Cinéma Cineplex Odeon Ste-Foy, Ste-Foy , (Québec)

, (Québec) Cinéma Starcité Montréal, Montréal, (Québec)

Cinéma Cineplex Laval, Laval , (Québec)

, (Québec) Cinéma Galaxy Sherbrooke, Rock Forest , (Québec)

Les billets sont disponibles (limite de deux par personne) aux guichets des salles de théâtre participantes.

Le Partenariat canadien pour la production des débats, qui produit ces débats, organisera des tribunes à 8 endroits au Canada., à partir desquels des membres du public pourront poser des questions directement aux chefs. Plus d'information sera disponible à ce sujet au cours de la prochaine semaine.

McNally Robinson Booksellers, à Saskatoon, diffusera le débat en anglais.Pour en savoir plus cliquez ici.

La bibliothèque centrale d'Halifax diffusera également le débat en anglais. Aucune réservation n'est nécessaire. Pour en savoir plus cliquez ici.

WE diffusera le débat en anglais et invitera un groupe de jeunes à le regarder, au WE Global Learning Centre, à Toronto.

À PROPOS DE LA COMMISSION DES DÉBATS DES CHEFS

La Commission des débats des chefs a un double mandat. Le premier consiste à organiser deux débats des chefs à l'occasion des élections fédérales de 2019 : un dans chaque langue officielle. Le deuxième est de préparer un rapport au Parlement, à la suite de ces débats, pour communiquer ses conclusions, rendre compte des enseignements tirés et formuler des recommandations sur son avenir.

