OTTAWA, ON, le 16 avril 2025 /CNW/ - La Commission des débats des chefs a décidé d'annuler l'invitation faite au Parti vert du Canada de participer aux deux débats des chefs en vue de la 45e élection générale.

Le mandat de la Commission est de concevoir des débats qui sont « efficaces et informatifs, qu'ils suscitent l'intérêt et qu'ils profitent de la participation des chefs qui sont les plus à même de devenir premier ministre ou dont le parti politique est le plus à même de remporter des sièges au Parlement. » Dans la livraison de son mandat, la Commission doit être « guidée par la poursuite de l'intérêt public et s'inspirent des principes d'indépendance, d'impartialité, de transparence, de crédibilité, de citoyenneté démocratique, d'éducation civique, d'inclusion et d'efficacité financière. »

La Commission a tenu compte de ces principes en définissant les critères de participation à la 45e élection générale, incluant le critère (iii) : « 28 jours avant la date de l'élection générale, le parti a endossé des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions fédérales. »

Tel que l'expliqué la Commission dans sa décision au sujet des critères de participation, ce critère a été retenu comme étant un critère simple, clair et objectif capable de mesurer la viabilité d'un parti, en indiquant que ce parti détient « la force organisationnelle nécessaire pour mener une campagne politique et offrir aux électeurs une option électorale viable à l'échelle du pays. »

La Commission a affirmé que ce critère serait rempli par une liste de candidats endossés soumise au plus tard 28 jours avant l'élection générale, reconnaissant que, « comme les débats ont lieu bien avant le jour de l'élection, les partis ne sont pas tenus de prouver qu'un acte de candidature officiel a été soumis à Élections Canada pour ces candidats. » La participation doit être déterminée suffisamment à l'avance pour s'assurer que le producteur des débats dispose d'assez de temps pour produire un débat de haute qualité et que les partis politiques puissent convenablement se préparer pour les débats afin de s'assurer qu'ils soient informatifs pour les Canadiens.

Toutefois, la Commission conclut que parce que le Parti vert du Canada a intentionnellement réduit le nombre de candidats présents dans l'élection pour des raisons stratégiques, il ne respecte plus l'intention des critères de participation qui justifie son inclusion dans les débats des chefs. Que le Parti vert du Canada ait eu l'intention de présenter 343 candidats ou non, il a depuis pris la décision stratégique de réduire le nombre de candidats présents, ce qui signifie que les électeurs n'ont plus l'opportunité de voter pour ses candidats. Réduire de façon délibérée le nombre de candidats pour des raisons stratégiques est incompatible avec l'interprétation de la Commission de la viabilité du parti, que le critère (iii) a été conçu pour mesurer. La Commission conclut que, dans ces circonstances, l'inclusion du chef du Parti vert du Canada minerait l'intégrité des débats et serait contraire aux intérêts des électeurs.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

À propos de la Commission des débats des chefs

La Commission des débats des chefs est un organisme public indépendant qui a pour mandat d'organiser deux débats des chefs lors des élections fédérales qui sont dans l'intérêt public, un en français et un en anglais, tout en portant une attention particulière aux langues autochtones. La Commission a la responsabilité de définir les critères de production, de promotion et de distribution des débats des chefs, tout en respectant l'indépendance journalistique pour ce qui est du contenu des débats et d'établir les critères de participation aux débats.

Site Web : www.debates-debats.ca

X : @debates_can / @debats_can

SOURCE Commission des débats des chefs

Contact : [email protected]