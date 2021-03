Les débardeurs du port de Montréal rejettent l'offre patronale

MONTRÉAL, le 21 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal a tenu une assemblée générale aujourd'hui pour voter sur une offre patronale. Cette dernière a été rejetée à 99,71 % Le syndicat n'entend pas, pour le moment, envoyer un avis de grève, étape obligatoire pour déclencher un arrêt de travail.

« Nos membres ont aussi voté à 98% symboliquement pour demander à l'employeur de retourner à la table de négociations. Dès ce soir, on va appeler les médiateurs. Notre objectif est de retourner à la table pour arriver à une entente négociée », a dit le conseiller syndical, Michel Murray, en conférence de presse.

La partie patronale avait déposé une offre globale le 12 mars dernier, mettant fin au processus de négociations. Le vote s'est déroulé en format virtuel de 11 h à 15 h. Sur les 1120 membres, 1023 se sont exprimés : 1020 contre l'offre patronale, 2 pour et 1 abstention.

Rappelons que le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal (SCFP 375) et l'Association des employeurs maritimes (AEM) ont conclu une entente sur une trêve de sept mois mettant fin à la grève qui avait débuté le 10 août 2020. La trêve prenait fin ce matin à 7h.

Faussetés véhiculées par des organisations patronales

« Avant la fin de la trêve nous ne pouvions pas commenter l'état des négociations. Malheureusement il y a eu plusieurs faussetés qui ont été véhiculées par des organisations patronales dans l'espace public durant ce temps. Nous sommes heureux de finalement pouvoir rectifier certaines de ses affirmations erronées. Mais surtout, nous voulons un retour à la table de négociations! » de conclure le conseiller syndical.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de quelque 1545 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

