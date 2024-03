À l'occasion des prix JUNO de 2024, le gouvernement du Canada démontre son soutien envers nos artistes talentueux et le secteur canadien de la musique

HALIFAX, NS, le 24 mars 2024 /CNW/ - Le rythme, la passion et les récits véhiculés par la musique nous rassemblent. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à aider les entreprises et organisations vouées à la musique et détenues par des intérêts canadiens à investir dans nos talentueux artistes et à les amener à rayonner sur le marché international.

Aujourd'hui, dans le cadre des célébrations entourant les prix JUNO, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé le renouvellement et l'augmentation du financement destiné au Fonds de la musique du Canada pour soutenir le secteur canadien de la musique et continuer à favoriser la réussite des artistes canadiens au pays et à l'étranger.

Le gouvernement du Canada versera 32 millions de dollars au cours des 2 prochaines années (2024-2025 et 2025-2026) pour maintenir des mesures ayant pour but de promouvoir la carrière d'artistes canadiens, tout en renforçant la capacité concurrentielle et la stabilité du secteur de la musique au Canada.

De tels investissements aident les nouveaux artistes canadiens de talent à mettre en évidence leurs sonorités et styles novateurs, en plus de donner un coup de pouce à ceux et celles qui en ont besoin pour percer le marché. Ce financement vient aussi alléger le fardeau financier associé à la hausse des coûts qui pèse sur les entreprises et organisations canadiennes vouées à la musique quand elles souhaitent former la nouvelle génération d'artistes. Cette étape importante permettra aussi de mener à bien la modernisation du Fonds de la musique du Canada, annoncée dans le budget de 2019.

À l'instar de toutes les contributions rattachées au Fonds de la musique du Canada, cet investissement sera administré par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) pour le marché de langue anglaise, et par la Fondation Musicaction (Musicaction) pour le marché de langue française.

« La musique a un pouvoir rassembleur et transporte nos histoires dans le monde entier. Aujourd'hui, nous respectons notre engagement envers la population canadienne, soit de mieux soutenir le secteur de la musique de ce pays et d'augmenter l'enveloppe consacrée au Fonds de la musique du Canada. Cet investissement est essentiel pour que le Fonds continue d'avoir des retombées positives en aidant les artistes et les groupes, tant les nouveaux venus que ceux déjà établis, à percer dans le monde actuel de la musique. Grâce à ce soutien, nous jetons les bases d'un secteur de la musique prospère et dynamique. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Le Fonds de la musique du Canada, par l'entremise de FACTOR et de Musicaction, finance environ 5 000 projets par année en appui à la musique canadienne. Ils portent notamment sur les enregistrements, les tournées, la présentation de spectacles, les conférences, les cérémonies de remise et d'autres activités qui rehaussent la visibilité des artistes canadiens.

Le programme a joué un rôle déterminant en aidant l'industrie de la musique et le secteur de la musique devant public du Canada durant la pandémie; ainsi, 139 millions de dollars ont été versés sur 3 ans sous forme de soutien essentiel pour assurer la viabilité des artistes, des maisons de disques, des agents, des éditeurs de musique, des salles de spectacle, des promoteurs de concerts et des autres entreprises vouées à l'industrie de la musique au Canada.

Le gouvernement du Canada appuie les artistes et le secteur de la musique au Canada par d'autres mesures, comme la Loi sur la diffusion continue en ligne.

