QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Les Coops de l'information feront paraître leurs dernières éditions hebdomadaires imprimées le 30 décembre prochain comme il était prévu dans le plan d'affaires de 2020. Les Coops regroupent Le Droit à Ottawa-Gatineau, Le Nouvelliste à Trois-Rivières, Le Quotidien au Saguenay-Lac-St-Jean, Le Soleil à Québec, La Tribune à Sherbrooke, La Voix de l'Est à Granby et les As de l'info, un site Web dédié aux jeunes.

En s'informant sur les sites Web et les applications du groupe, les lecteurs pourront observer les nouvelles fonctionnalités se déployer tout au long de 2024. « Nos médias de proximité sont solidement implantés dans leur région mais comme partout au monde, notre lectorat consulte de plus en plus nos contenus sur le Web et dans nos applications, qui permettent l'instantanéité de rigueur de nos jours. Ces plateformes offrent également une vitrine de choix à nos annonceurs qui souhaitent rejoindre une clientèle unique et permettent de diminuer notre empreinte environnementale », mentionne Geneviève Rossier, directrice générale des Coops de l'information.

Toutefois, Les Coops de l'information conserveront des éditions imprimées de leurs Mag Affaires dans les six marchés. « L'imprimé est le support idéal pour les Mag Affaires dont les contenus sont pérennes. Reflets du dynamisme régional, ces magazines prolongent la mise en valeur des leaders qui se démarquent dans la communauté par leurs innovations et leurs bons coups. » ajoute Mme Rossier.

Évidemment, nos éditions souvenir du 30 décembre marqueront la fin d'une époque et auront la mission de documenter le rôle unique des médias dans le développement de leur communauté respective. Mais ces éditions exprimeront aussi la ferme volonté des Coops à entretenir encore longtemps cette remarquable relation de proximité entre les régions et leur journal. Le support change, mais la mission, elle, demeure intacte.

Merci aux artisans

En prévision de la fin des éditions hebdomadaires imprimées, Les Coops ont mis en place cet été un programme de départs volontaires auquel ont adhéré 125 membres travailleurs, ce qui représente environ le tiers des effectifs de CN2i. Cette opération a été réalisée dans le respect des membres qui ont contribué activement à notre transition vers un modèle coopératif et numérique. Les Coops tiennent à remercier de tout cœur les membres qui quittent l'entreprise. Sans eux, la nouvelle génération ne pourrait pas aujourd'hui se projeter avec enthousiasme dans le modèle 100 % numérique.

