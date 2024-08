La Presse et CN2i lancent une étude conjointe

MONTRÉAL, le 29 août 2024 /CNW/ - La Presse et La Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i) annoncent s'être entendues pour lancer conjointement une étude exploratoire visant à leur permettre de consolider leur mission d'information. Les deux entreprises médiatiques numériques et à but non lucratif sont déjà liées par une entente de partage de contenus éditoriaux et photographiques, de même que par une entente de service à la clientèle.

Les deux parties mandateront une firme indépendante pour évaluer la viabilité d'un ou des modèles de collaboration envisageables. La firme devra tenir compte des forces, des missions et des positionnements des deux entreprises dans leurs marchés respectifs. L'objectif est de renforcer l'écosystème d'information au Québec et au Canada français. Cette étude n'engage aucune des parties prenantes pour la suite des choses.

Dans un contexte où la situation des médias écrits demeure généralement préoccupante et où la désinformation et la mésinformation prennent de plus en plus de place, La Presse et CN2i se disent prêtes à envisager des rapprochements pour maximiser la diffusion et l'accès à une information rigoureuse dans les communautés partout au Québec et dans le Canada français.

Citation de Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse : « Nous croyons que l'information régionale doit demeurer forte et présente dans les différentes communautés, et saluons le travail de CN2i pour assurer une pluralité des voix dans les marchés qu'elle dessert. Nous souhaitons voir comment nous pouvons également contribuer à cet objectif en explorant la possibilité de collaborer davantage avec CN2i. »

Citation de Geneviève Rossier, directrice générale de CN2i : « En veillant depuis cinq ans à faire rayonner l'information de qualité dans les régions du Québec et de l'Ontario français, CN2i s'est taillée une position stratégique forte et unique dont nous sommes très fiers. Nous sommes ouverts à analyser toute proposition avec un partenaire aussi solide que La Presse, tant que celle-ci renforce la voix des régions et la pérennité de nos missions. »

La Presse est un média indépendant dont les articles sont publiés quotidiennement dans une édition numérique pour tablettes (La Presse+), dans son application mobile et sur son site Web. Elle compte 450 employés dont plus de 215 travaillent dans la salle de rédaction.

La Coopérative nationale de l'information indépendante a été fondée en 2019 pour acquérir les médias de Groupe Capitales Médias. Elle compte 244 employés, dont 155 au service de la rédaction, répartis dans six médias qui desservent autant de régions du Québec et de l'Ontario français: Le Soleil (Québec), Le Droit (Ottawa- Gatineau), Le Nouvelliste (Mauricie), Le Quotidien (Saguenay-Lac-Saint-Jean), La Tribune (Estrie) et La Voix de l'Est (Granby). CN2i a par ailleurs lancé, en 2022, Les As de l'info, une plateforme d'actualité pancanadienne destinée aux jeunes auditoires.

À l'issue de la démarche en cours, qui devrait s'échelonner sur quelques semaines, les entreprises devront déterminer si elles souhaitent donner suite, en vertu des règles de gouvernance en vigueur de part et d'autre.

