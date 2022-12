OTTAWA, ON, le 3 déc. 2022 /CNW/ - L' Association canadienne du contrôle du trafic aérien (ACCTA), qui est membre de la section locale 5454 d'Unifor, a entamé des négociations avec Nav Canada cette semaine à Ottawa.

Équipe de négociation de l'ACCTA. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Les membres de l'ACCTA fournissent des services essentiels nécessaires à la sécurité des déplacements dans notre pays. Ce sont des professionnels qui considèrent la négociation collective comme un moyen d'améliorer les services offerts aux Canadiens », déclare Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. « L'équipe de négociation de la section locale 5454 est expérimentée et soutiendra nos membres à chaque étape du processus. Elle est prête à se battre pour un contrat équitable. »

La convention collective actuelle prendra fin le 31 mars 2023.

Les membres de l'ACCTA fournissent des services de contrôle de la circulation aérienne dans les tours et les centres de contrôle régionaux canadiens pour les vols au départ et à l'arrivée au Canada et les vols internationaux qui transitent par l'espace aérien intérieur canadien vers d'autres destinations dans le monde.

« La pression exercée sur les contrôleurs aériens n'a cessé d'augmenter depuis la pandémie et a atteint un point critique », déclare le président de l'ACCTA, Nick von Schoenberg. « Ce contrat sera essentiel pour rétablir le respect et les mesures de protection appropriées pour les travailleurs de ce lien crucial de l'écosystème de l'aviation et de l'économie canadienne, afin que la reprise de l'aviation puisse se poursuivre. Un meilleur soutien pour les contrôleurs aériens est essentiel, et nous sommes convaincus que l'ACCTA et Nav Canada trouveront un moyen d'y parvenir au cours de ces négociations. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger et cherche à engendrer un changement progressiste en vue d'un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Veuillez communiquer avec la représentante nationale des Communications d'Unifor à [email protected] ou au 416 938-6157.