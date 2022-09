Une nouvelle étude de WRAP et Hellmann's montre que 45 % 1 des personnes interrogées déclarent jeter la même quantité de nourriture ou plus par semaine qu'à la même période l'année dernière

1 personne sur 3 déclare jeter l'équivalent d'un sac de nourriture par semaine, bien que le gaspillage alimentaire coûte aux familles environ 1 352 $ par an

1 personne sur 2 aimerait plus de soutien et être mieux outillée pour gérer le contenu de son garde-manger

TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - En cette Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, Hellmann's et l'ONG d'action climatique WRAP ont publié une nouvelle étude sur quatre marchés2 portant sur les comportements en matière de gaspillage alimentaire. L'étude indique que près de la moitié des personnes interrogées jettent autant de nourriture, voire plus, que l'année dernière à la même époque3, révélant ainsi l'opportunité pour les consommateurs d'économiser davantage en réduisant le gaspillage dans leurs foyers. Pour 29 % des Canadiens, la quantité d'aliments qu'ils gaspillent équivaut à un sac de nourriture4 qui se retrouve à la poubelle chaque semaine.

UNLV WRAP Infographie (Groupe CNW/Hellmann's Canada)

Le gaspillage alimentaire coûte aujourd'hui aux familles5 1 352 dollars par an en moyenne6. Une personne sur deux ayant répondu à l'étude sous-estime les économies pouvant être réalisées en réduisant les déchets. Et ce ne sont pas seulement les portefeuilles qui paient le prix du gaspillage alimentaire - un tiers de la nourriture produite pour la consommation humaine dans le monde est perdu ou gaspillé, contribuant ainsi à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre7, et 61 % du gaspillage alimentaire se produit au domicile des consommateurs8.

« À travers cette étude, nous avons cherché à savoir si, dans un contexte de pression croissante sur les coûts pour les ménages, les gens accordaient plus de valeur à la nourriture et gaspillaient moins. Ou alors, nos déchets nous coûtent-ils plus cher ? D'après notre étude, 85 % des personnes interrogées déclarent que leur facture alimentaire a augmenté, mais elles gaspillent toujours la même quantité de nourriture (ou plus) que l'année dernière. Nous étions ravis de constater que certaines personnes gaspillaient moins de nourriture, mais il est clair que trop d'aliments encore consommables finissent à la poubelle. Après des années de recherche, nous savons que les obstacles à la réduction du gaspillage alimentaire sont complexes. Cependant, des changements simples et pratiques à la maison peuvent avoir un impact important, non seulement sur notre porte-monnaie, mais aussi sur la planète », note Richard Swannell, directeur international, WRAP.

_________________________ 1 Étude Hellmann's x WRAP, 2022 (tous les résultats sont auto-déclarés) 2 Royaume Uni, États-Unis, Canada, et Australie 3 Étude Hellmann's x WRAP, 2022 (tous les résultats sont auto-déclarés) 4 Compté comme un sac à provisions de taille standard 5 Familles avec enfants 6 Jaime manger pas gaspiller Canada, Chaque bouchée doit compter, 2021 Ajusté en fonction de l'inflation 7 Programme des Nations Unies pour l'environnement, Rapport 2021 du PNUE sur l'indice du gaspillage alimentaire 8 Parmi les déchets alimentaires produits par le commerce de détail, la restauration et les ménages, 61 % se produisent dans les foyers des consommateurs (Rapport 2021 du PNUE sur l'indice du gaspillage alimentaire).



Grâce à la campagne « J'aime manger pas gaspiller » et à la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire, WRAP aide et responsabilise les personnes en leur proposant des mesures pratiques pour éviter que la nourriture ne soit gaspillée à la maison, et pour atténuer l'impact du gaspillage alimentaire sur le changement climatique.

WRAP a soulevé publiquement la question du gaspillage alimentaire pour la première fois il y a quinze ans. Depuis, ils ont mené la campagne J'aime manger pas gaspiller afin d'aider les consommateurs à éviter le gaspillage alimentaire à la maison, en leur fournissant des informations, des conseils et des tactiques pour utiliser au mieux la nourriture et économiser de l'argent.

En tant que marque engagée à aider les gens à apprécier des aliments savoureux pour le simple plaisir qu'ils procurent, sans souci ni gaspillage, Hellmann's veut être une force pour accompagner un changement de comportement positif, en plus de procurer du plaisir à manger, tout en inspirant les gens à être plus ingénieux avec ce qu'ils ont sous la main.

« Alors que le coût des aliments continue d'augmenter, il est plus important que jamais d'être plus ingénieux et de moins gaspiller à la maison », a déclaré Jack Froese, président du Conseil National Zéro Déchet. « Notre travail avec J'aime manger pas gaspiller consiste à aider les gens à utiliser au mieux les aliments qu'ils achètent, non seulement pour le bien de leur portefeuille, mais aussi pour celui de la planète. Nous avons été ravis de la participation de Hellmann's et de WRAP à des discussions fructueuses sur les solutions à apporter tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire lors de la conférence Zéro déchet à Vancouver cette semaine. »

Mise en place par le Conseil National Zéro Déchet et ses partenaires, la campagne J'aime manger pas gaspiller Canada aide les Canadiens à utiliser au mieux la nourriture qu'ils apprécient. Un ménage canadien moyen gaspille 140 kilogrammes d'aliments par an. À l'échelle du Canada, cela représente près de 2,3 millions de tonnes d'aliments comestibles gaspillés chaque année, pour un coût de plus de 20 milliards de dollars.

Selon l'étude menée auprès de consommateurs au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, les personnes indiquent qu'elles commencent à prendre des mesures pour mieux planifier leur alimentation d'une autre manière :

74 % déclarent utiliser une liste d'épicerie

61 % planifient leurs repas à l'avance

58 % déclarent qu'ils congèlent les aliments frais et les restes de repas.

Les personnes interrogées ont déclaré vouloir être plus ingénieuses avec leur nourriture, mais elles ne savent souvent pas par où commencer. 39 % ne savent pas où trouver des informations utiles pour réduire le gaspillage alimentaire.

« Personne ne part avec l'intention de jeter de la bonne nourriture. Le manque de temps ou d'énergie est souvent la principale cause du gaspillage alimentaire. Grâce à nos recherches, nous avons découvert que les Canadiens n'avaient pas accès à des ressources pour les aider, mais qu'ils étaient désireux d'améliorer leurs compétences et leur confiance pour changer de comportement et réduire le gaspillage alimentaire. Notre travail avec WRAP vise à répondre à cette demande et à fournir des outils pour que les consommateurs utilisent au mieux la nourriture qu'ils ont sous la main. Nous sommes convaincus qu'avec des solutions pratiques, ils seront en mesure de garder le cap et de penser différemment », explique Kristen Denega, responsable innovations du marché canadien et nord-américain chez Hellmann's Canada.

Lorsqu'on leur a posé la question, 60 % des Canadiens ont répondu qu'ils aimeraient que les marques les aident à être plus astucieux avec la nourriture.

Grâce à son programme Fridge Night9, Hellmann's propose des solutions simples et pratiques pour aider les gens à être plus ingénieux avec la nourriture qu'ils ont à la maison. En surveillant leurs déchets alimentaires et en utilisant les outils de Fridge Night, les familles peuvent réduire leurs déchets alimentaires jusqu'à 33 %.

Fridge Night a été mis au point en partenariat avec BEworks, une entreprise de Toronto spécialiste des sciences du comportement, et d'autres grands spécialistes du gaspillage alimentaire. Ils ont découvert que des actions simples, qui aident les gens à penser différemment aux ingrédients qu'ils ont déjà à la maison, peuvent entraîner un changement de comportement positif qui peut aider à économiser de l'argent, de la nourriture et, en fin de compte, l'environnement. Cela comprend :

Une journée hebdomadaire de consommation au cours de laquelle les personnes créent un repas avec des ingrédients laissés de côté, soit des ingrédients inutilisés qui, autrement, pourraient finir à la poubelle.

au cours de laquelle les personnes créent un repas avec des ingrédients laissés de côté, soit des ingrédients inutilisés qui, autrement, pourraient finir à la poubelle. Utilisation des recettes flexibles Hellmann's : des recettes simples et flexibles qui utilisent l'approche unique 3+1 pour créer des repas délicieux avec les aliments que l'on a sous la main.

: des recettes simples et flexibles qui utilisent l'approche unique 3+1 pour créer des repas délicieux avec les aliments que l'on a sous la main. La formule « 3+1 » utilise des ingrédients de tous les jours dans différentes catégories : une base de glucides, les légumes ou les fruits les plus gaspillés, une source de protéines, plus une « touche magique » sous la forme d'herbes, d'épices ou d'une sauce pour relever le plat.

___________________ 9 Disponible en anglais seulement.



Fridge Night est disponible gratuitement sous forme de livret numérique ou d'une application à télécharger ici. L'objectif est d'étendre la portée du programme et d'aider des millions de personnes à savourer sans gaspiller.

Chaque année, la campagne J'aime manger pas gaspiller de WRAP organise la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire pour sensibiliser aux conséquences environnementales du gaspillage alimentaire et promouvoir la réduction des déchets alimentaires. En 2021, au Royaume-Uni, la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire a rejoint plus de 8 millions de personnes, la moitié d'entre elles ayant pris des mesures pour réduire leurs déchets alimentaires à la maison. La troisième édition de la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire aura lieu du 6 au 12 mars 2023.

Chacun a un rôle à jouer dans la réduction du gaspillage alimentaire. En cette Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, apprécions les aliments savoureux pour le plaisir simple qu'ils procurent, sans souci ni gaspillage.

Pour en savoir plus, consultez ce lien.

Note : La recherche WRAP x Hellmann's a été menée par Edelman DxI en juin - juillet 2022.

À propos de Hellmann's

Hellmann's s'engage à aider les gens à apprécier des produits savoureux pour le simple plaisir qu'ils procurent, sans souci ni gaspillage. Depuis plus d'un siècle, la marque aide les gens à transformer les ingrédients les plus simples en repas délicieux. Hellmann's croit au pouvoir du goût, car lorsque les aliments ont bon goût, on en gaspille moins. Cette conviction a conduit Hellmann's à être une force pour accompagner un changement de comportement positif en matière de gaspillage alimentaire dans les ménages. Hellmann's s'est associée à des experts pour mener l'une des études les plus longues et les plus importantes sur le comportement des consommateurs en matière de gaspillage alimentaire domestique. Elle a travaillé avec 2 000 familles au Canada et aux États-Unis et a recueilli des informations pour aider les consommateurs à mieux utiliser les aliments qu'ils ont déjà à la maison et à moins gaspiller. Hellmann's continuera à promouvoir la réduction des déchets alimentaires ménagers par le biais de ses campagnes « J'aime manger pas gaspiller », qui incitent les gens à transformer leurs restes en repas faciles et savoureux. Rien que l'année dernière, Hellmann's a réussi à inspirer plus de 200 millions de personnes aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

À propos de WRAP

WRAP est une ONG d'action climatique qui travaille dans le monde entier pour s'attaquer aux causes de la crise climatique et offrir à la planète un avenir durable. Notre vision est celle d'un monde prospère dans lequel le changement climatique n'est plus un problème. Nous pensons que nos ressources naturelles ne doivent pas être gaspillées et que tout ce que nous utilisons doit être réutilisé et recyclé. Nous nous rassemblons et travaillons avec les gouvernements, les entreprises et les particuliers pour faire en sorte que les ressources naturelles de la planète soient utilisées de manière plus durable. Notre objectif principal est de contribuer à la lutte contre le changement climatique et de protéger notre planète en changeant la façon dont les choses sont produites, consommées et éliminées.

La campagne J'aime manger pas gaspiller de WRAP organise la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire, qui a lieu chaque année au début du mois de mars au Royaume-Uni et dans les pays partenaires. C'est une semaine entière d'action visant à sensibiliser aux conséquences environnementales du gaspillage alimentaire et à promouvoir des activités qui contribuent à réduire la quantité de nourriture que nous gaspillons. La troisième édition de la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire aura lieu du 6 au 12 mars 2023 sur le thème 'Win. Don't bin.' Elle démontrera à quel point la nourriture est précieuse dans nos vies, comment elle unit les gens et comment le fait d'utiliser tout ce que nous achetons permet d'économiser de l'argent, du temps et de préserver la planète.

https://wrap.org.uk/ https://lovefoodhatewaste.ca/fr/

À propos de Unilever

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de produits d'entretien ménager, de produits alimentaires et de rafraîchissements, lesquels sont vendus dans plus de 190 pays et consommés par 3,4 milliards de personnes chaque jour. Nous employons 148 000 collaborateurs et avons réalisé un chiffre d'affaires de 52,4 milliards d'euros en 2021. Plus de la moitié de notre empreinte se situe dans les marchés en développement et émergents. Nous offrons environ 400 marques qui sont présentes dans les foyers du monde entier, dont des marques emblématiques comme Dove, Knorr, Hellmann's, Magnum, Axe, Ben & Jerry's, Degree, Seventh Generation, St. Ives, Suave, TRESemmé et Vaseline.

Nous aspirons d'êtrele chef de file mondial des entreprises durables et de démontrer comment notre modèle d'affaires axé sur les objectifs et orienté vers l'avenir génère un rendement supérieur. L'entreprise est le fruit d'une longue tradition progressiste et responsable qui remonte au lancement, il y a plus d'un siècle, de la première marque consciente au monde, Sunlight, par son fondateur, William Lever. Et encore aujourd'hui, cette tradition est au cœur de son modèle d'exploitation.

La Boussole Unilever, notre stratégie d'entreprise durable, est conçue pour nous aider à générer un rendement supérieur et à connaître une croissance durable et responsable, tout en :

améliorant la santé de la planète ;

améliorant la santé, la confiance et le bien-être des gens ;

contribuant à un monde plus juste et plus inclusif sur le plan social.

Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, nous sommes fiers d'avoir été reconnus au rang des chefs de file du secteur par l'indice de durabilité Dow Jones de S&P; d'avoir obtenu le statut « Triple A » en matière d'action climatique et de protection de l'eau et des forêts du CDP; et d'avoir été nommés parmi les leaders de la durabilité au rapport GlobeScan/SustainAbility pour la onzième année consécutive.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos d'Unilever États-Unis et de ses marques, veuillez visiter le site www.unilever.com.

SOURCE Hellmann's Canada

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez contacter : Ciara Dalziel, Edelman Toronto - [email protected]; Louise Hugot, Edelman Montreal - [email protected]