MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW/ - Faire ses achats dans les commerces locaux a été rendu plus difficile durant la pandémie de COVID-19. La majorité des consommateurs canadiens (60 %) disent qu'ils ont moins dépensé dans les PME depuis le début de la crise, privilégiant les grandes surfaces et les géants du commerce électronique (59 %). C'est ce que révèle un nouveau sondage d'opinion réalisé par Maru/Matchbox pour le compte de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). Malgré tout, près de 9 Canadiens sur 10 (87 %) voudraient en faire plus pour aider leurs PME locales.

« Comme la plupart des provinces commencent enfin à rouvrir, profitons-en pour témoigner notre soutien et notre amour pour nos PME. Les commerces locaux qui vont vibrer le cœur de nos villes ont besoin de nous plus que jamais ! », déclare François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Les derniers résultats du Tableau de suivi de la santé des PME publié par la FCEI montrent que :

73 % des PME sont complètement ouvertes (58 % il y a deux semaines)

50 % ont retrouvé tous leurs employés (42 % il y a deux semaines)

38 % enregistrent à nouveau des ventes normales (34 % il y a deux semaines)

Le Québec est la province où les résultats sont les meilleurs pour les PME qui sont complètement ouvertes (87 %). Il n'en demeure pas moins que seulement la moitié d'entre elles (47 %) ont retrouvé leur niveau de ventes normal (47 %) et que l'accès à la main-d'œuvre est difficile, car seulement 58 % des PME ont retrouvé tous leurs employés.

« Maintenant que le pire semble passé, les propriétaires de PME sont soulagés de voir enfin une lumière au bout du tunnel. Toutefois, la montagne reste haute à surmonter avec le travail entourant la réouverture et les énormes dettes accumulées pour passer à travers cette tempête. Ce sont de nouveaux défis majeurs pour nos PME et c'est ici qu'on peut faire une différence en les favorisant dans nos achats. Nous pouvons et devons faire la différence pour les commerces locaux et pour la relance de l'économie », ajoute M. Vincent.

Concours #JechoisisPME

Dans l'objectif d'encourager les consommateurs à soutenir les PME, la FCEI relance son concours #JechoisisPME organisé la première fois en 2020. Cette année, la valeur totale des prix en argent pour les consommateurs et les PME est six fois plus importante (près de 300 000 $).

Pour participer au concours, les consommateurs sont invités à se rendre à JechoisisPME.ca et à envoyer un message de remerciement à leur entreprise locale préférée. Le consommateur court alors la chance de gagner 2 000 $ en argent et 10 000 $ pour l'entreprise qu'il a remerciée, ainsi que des cartes-cadeaux de la Banque Scotia, d'eBay, de Mastercard et de Dairy Queen pour chacun. En plus, 100 prix de 2 400 $ seront tirés au sort à la fin du concours parmi toutes les entreprises mises en nomination. Microban 24 fournit l'ensemble des prix en argent qui seront remis aux PME afin de les aider à rouvrir en toute sécurité.

« Avec le concours #Jechoisis PME, les consommateurs peuvent facilement dire "merci" et soutenir les PME d'ici tout en courant la chance de gagner de l'argent à dépenser localement. L'année dernière, les entreprises qui ont reçu des messages de remerciement ont été touchées aux larmes par les bons mots de leurs clients. Profitons de l'été pour donner de l'amour à nos PME et les aider à se remettre sur pied : on y gagne tous ! », conclut M. Vincent.

Source des données du sondage d'opinion

Le sondage a été mené par Maru/Matchbox les 7 et 8 juin 2021 et se base sur un échantillon de 1 507 répondants. La marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 3 %, avec un niveau de confiance de 95 %.

Source des données de la FCEI

Les résultats préliminaires sont extraits du sondage FCEI Votre voix - juin 2021, effectué entre le 17 et le 22 juin 2021, et se fondent sur un échantillon de 1 504 répondants. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME menée par la FCEI encourage l'achat local, fait la promotion des initiatives visant à soutenir les PME d'un bout à l'autre du pays, et fournit aux chefs d'entreprise des affiches et d'autres outils pour les épauler dans la reprise de leurs activités. Tous les prix en argent destinés aux entreprises sont offerts par Microban 24 afin d'aider les PME à rouvrir en toute sécurité. Le concours est parrainé par la Banque Scotia et eBay. La campagne est soutenue par Intuit Canada, Services aux commerçants Chase, Star Metroland Media et Maru/Matchbox.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

