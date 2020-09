OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC a publié un nouveau rapport qui révèle que les fournisseurs de services Internet (FSI) canadiens ont pour la plupart atteint ou dépassé les vitesses maximales de téléchargement et de téléversement qu'ils annoncent.

Le rapport établit que la qualité du service Internet de tous les fournisseurs de services Internet participants est uniforme, quelle que soit l'heure du jour. Le rapport fournit également des mesures de rendement régionales et compare les rendements de diverses formes de technologies Internet fixes et filaires.

Les données ont été recueillies du 1er au 31 octobre 2019. Le CRTC collabore actuellement avec les FSI pour continuer à fournir une analyse fiable et continue de la performance des services Internet.

Nous encourageons les Canadiennes et les Canadiens qui souhaitent participer à la prochaine phase du projet à présenter une demande auprès de Mesure de la large bande au Canada.

Ce rapport est la deuxième édition publiée par le CRTC.

« Au cours des derniers mois, les Canadiens ont dû compter sur leurs services Internet pour presque tous les aspects de leur vie quotidienne afin d'éviter des déplacements inutiles en dehors de leur foyer. Bien que les données aient été recueillies avant la pandémie de COVID-19, nous sommes encouragés par les résultats qui montrent que les Canadiens reçoivent généralement les vitesses Internet pour lesquelles ils paient. Les résultats de ce rapport donnent un bon aperçu du rendement des services Internet partout au Canada. Ils orienteront d'importantes décisions à venir touchant les politiques. Nous sommes reconnaissants aux milliers de Canadiennes et de Canadiens qui se sont portés volontaires pour participer au projet de Mesure de la large bande au Canada, ainsi qu'aux fournisseurs de services Internet qui ont contribué à la réussite du projet. »

- Ian Scott, président et dirigeant principal, CRTC

Faits en bref

La participation des fournisseurs de services Internet à la présente étude était volontaire. Les fournisseurs de services Internet participants étaient Bell Aliant, Bell Canada , Bell MTS, Cogeco, Norouestel, Rogers, Shaw, TELUS et Vidéotron.

, Bell MTS, Cogeco, Norouestel, Rogers, Shaw, TELUS et Vidéotron. Le projet Mesure de la large bande au Canada aide les Canadiens, le CRTC et les fournisseurs de services Internet à obtenir des données indépendantes, exactes et fiables sur le rendement des réseaux Internet à large bande.

Les tests ont été effectués au moyen d'un dispositif appelé « Whitebox », qui se connecte au routeur d'un client et effectue des tests de routine qui mesurent la qualité de la connexion Internet du client, y compris le téléversement, le téléchargement et la latence.

Le projet Mesure de la large bande au Canada est indépendant du Fonds pour la large bande du CRTC.

SamKnows est un chef de file britannique mondial de la mesure de la large bande et travaille depuis 2009 avec les gouvernements, les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de contenu, les développeurs d'applications, les groupes de défense des consommateurs et les universitaires pour mesurer avec exactitude le rendement des services Internet.

