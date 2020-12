Les consommateurs achètent tout en ligne, de l'épicerie aux téléphones intelligents, et ont les mêmes attentes en matière d'assurance

Les Canadiens peuvent désormais souscrire une assurance habitation et automobile directement sur le site TDAssurance.com

TORONTO, le 10 déc. 2020 /CNW/ - TD Assurance* a procédé au lancement de sa plateforme nationale de souscription en ligne qui permet aux Canadiens admissibles d'un océan à l'autre de souscrire des polices d'assurance habitation et automobile dans le confort de leur foyer au moyen de leur ordinateur ou de leur téléphone intelligent.

TD Assurance est le premier assureur au Canada à fournir ce type de services en ligne à l'échelle nationale. Il s'agit d'une option de souscription en ligne incontournable dans le cadre de la nouvelle économie en situation de confinement. Les clients peuvent dorénavant chercher et souscrire facilement et rapidement une assurance auto ou habitation (y compris une assurance pour les copropriétaires et les locataires) directement sur le site www.tdassurance.com, au moyen de leur téléphone cellulaire ou de leur ordinateur.

« Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, » souligne Raymond Chun, président et chef de la direction, TD Assurance. « Nous voulons combler les besoins pour un accès à des services d'assurance numériques simples et rapides dans le monde branché d'aujourd'hui. Les clients avertis qui souscrivent une assurance veulent pouvoir facilement faire des recherches, des comparaisons et des souscriptions en ligne. Notre approche numérique pour les soumissions et la souscription vise évidemment à faire en sorte que les Canadiens soient bien informés en matière d'assurance, et à ce qu'ils puissent s'inscrire de manière conviviale en vue de souscrire l'assurance habitation et auto qui répond le mieux à leurs besoins. »

Au cours de la dernière année, 85 pour cent des clients admissibles ont profité des outils numériques comme l'outil d'estimation à partir de photos pour évaluer les dommages causés au véhicule et faire le suivi des réparations et des réclamations au moyen de l'application TD Assurance. Les clients exigent aujourd'hui des capacités numériques intuitives faciles et rapides à utiliser à chaque étape de leur expérience d'assurance, y compris lors de la souscription initiale.

Ouvrir la voie au chapitre de l'innovation et de la transformation numérique

TD Assurance a réalisé des investissements stratégiques en ce qui touche les capacités numériques libre-service, l'application de l'intelligence artificielle et l'utilisation d'analyses avancées afin d'élaborer des produits novateurs et de nouveaux services qui continuent de respecter la philosophie axée sur le client.

L'utilisation des données par les clients révèle une augmentation de 100 % des opérations libre-service depuis le début de l'année et le téléchargement de l'application TD Assurance a bondi de 55 pour cent par rapport à la même période l'an dernier.

Les innovations qui permettent de connaître l'état d'une réclamation en temps réel, de bénéficier des conseils pratiques des Centres auto uniques de TD Assurance, et d'aider les clients à conduire plus prudemment grâce à l'application MonAvantage TD ne constituent que quelques exemples de la précieuse expérience numérique recherchée par les clients.

« L'année 2020 nous a confirmé que la souscription d'une assurance en ligne constitue un besoin, et non un luxe, pour les Canadiens qui préfèrent dorénavant souscrire une assurance habitation et auto de bout en bout sans qu'une visite à domicile ou en succursale soit nécessaire. Il importe pour nous de conserver une longueur d'avance sur le rythme des changements. En définitive, notre but premier consiste à approfondir nos liens avec les clients afin de créer une expérience plus personnalisée et connectée à laquelle ils s'attendent de la part de TD Assurance ».

* TD Assurance réfère aux compagnies d'assurance de particuliers suivantes : Sécurité Nationale compagnie d'assurance, Primmum compagnie d'assurance, Compagnie d'assurances générales TD et Compagnie d'assurance habitation et auto TD qui sont toutes des filiales de La Banque Toronto-Dominion.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Renseignements: Fiona Hirst, 438-220-9215, [email protected]

