Les maladies du cœur et l'AVC touchent la moitié des gens à l'échelle du pays, mais la population n'en sait pas assez à ce sujet

MONTREAL, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de Cœur + AVC*, de nombreuses personnes au pays n'en savent pas assez sur les maladies du cœur et l'AVC, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque, les signes et les symptômes, et les mesures à prendre en cas d'urgence médicale grave.

Ce sondage a également révélé la portée considérable des maladies cardiovasculaires à l'échelle nationale. Une personne sur deux a été touchée par une maladie du cœur ou un AVC, soit parce qu'elle-même en a fait l'expérience, soit parce qu'elle est proche d'une autre personne qui l'a vécu.

« Les maladies du cœur et l'AVC ont d'énormes conséquences sur les personnes qui en sont atteintes et leurs proches. À l'échelle nationale, plus de 3,5 millions de personnes vivent avec ces troubles, qui sont au deuxième rang des principales causes de décès », déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. « Pourtant, les gens comprennent mal les différentes maladies, leurs signes et symptômes, leurs causes et leurs effets potentiels, y compris des conséquences pouvant être mortelles. Il en reste beaucoup à faire pour sensibiliser l'ensemble de la population. »

Le sondage de Cœur + AVC a révélé les faits ci-dessous sur la population du pays.

Une personne sur trois ne comprend pas que l'arrêt cardiaque et la crise cardiaque sont des troubles différents. On parle souvent de l'arrêt cardiaque comme étant un problème électrique; il survient quand le cœur s'arrête soudainement de battre. La crise cardiaque est souvent considérée comme un problème de « tuyauterie » du cœur; elle survient quand la circulation sanguine vers le cœur est ralentie ou bloquée. Dans les deux cas, il s'agit d'une urgence médicale et il faut composer le 9-1-1 immédiatement.

Une personne sur trois ne sait pas que les signes d'une crise cardiaque peuvent être différents chez les femmes. Les symptômes les plus fréquents de la crise cardiaque sont les douleurs thoraciques, mais, chez les femmes, ils peuvent comprendre un essoufflement; une pression ou une douleur dans le bas de la poitrine ou l'abdomen; des étourdissements; une pression dans le haut du dos; ou encore une fatigue extrême. Malheureusement, les symptômes d'une crise cardiaque passent inaperçus chez la moitié des femmes.

Une personne sur trois ne sait pas que la plupart des gens qui subissent un arrêt cardiaque à l'extérieur d'un hôpital n'y survivent pas. En fait, 90 % en meurent. Cependant, la RCR et l'utilisation d'un DEA peuvent doubler leurs chances de survie. L'arrêt cardiaque peut frapper n'importe qui, à tout âge et sans avertissement.

Sept personnes sur dix ne comprennent pas les facteurs de risque des maladies du cœur et de l'AVC. Elles pensent à tort que les antécédents familiaux et la génétique en sont les principaux. En réalité, l'hypertension est le principal facteur de risque de l'AVC et un facteur de risque majeur des maladies du cœur. De plus, jusqu'à 80 % de ces troubles précoces peuvent être évités.

Près d'une personne sur trois pense à tort qu'elle doit conduire le plus rapidement possible à l'hôpital le plus proche une personne qui subit un AVC. Si une personne présente les signes d'un AVC, composez immédiatement le 9-1-1. Une ambulance l'emmènera à l'hôpital le plus approprié en matière de soins de l'AVC. Le traitement vital commence à la seconde où vous composez le 9-1-1.

Une personne sur trois ne sait pas que la plupart des personnes ayant subi un AVC restent aux prises avec diverses limites fonctionnelles. Environ 60 % des personnes ayant subi un AVC restent aux prises avec diverses limites fonctionnelles, et plus de 40 % d'entre elles présenteront une incapacité modérée ou grave. Les séquelles de l'AVC peuvent autant être physiques que mentales.

Une personne sur trois pense que les signes de l'AVC sont difficiles à reconnaître pour les gens qui ne sont pas des professionnels de la santé. Tout le monde peut apprendre les signes de l'AVC. L'acronyme VITE est un moyen facile de les mémoriser. Visage - est-il affaissé? Incapacité - pouvez-vous lever les deux bras normalement? Trouble de la parole - trouble de prononciation? Extrême urgence - composez le 9-1-1.

Plus de quatre personnes sur dix ne comprennent pas ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Plus de quatre personnes sur dix pensent que l'insuffisance cardiaque est un arrêt soudain du cœur. En fait, cette affection signifie plutôt que le cœur ne fonctionne pas comme il le devrait ou qu'il présente un problème de structure.

Plus de quatre personnes sur dix pensent que l'insuffisance cardiaque est un arrêt soudain du cœur. En fait, cette affection signifie plutôt que le cœur ne fonctionne pas comme il le devrait ou qu'il présente un problème de structure. Plus d'une personne sur quatre pense à tort que la plupart des enfants atteints de cardiopathie congénitale meurent avant l'âge de 18 ans. Grâce aux progrès de la médecine au pays et à l'étranger, 90 % des enfants atteints de cardiopathie congénitale (affection présente à la naissance) survivent jusqu'à l'âge adulte.

« Même si le taux de mortalité lié aux maladies du cœur et à l'AVC a diminué au cours des 70 dernières années, ces maladies sont encore au second rang des principales causes de décès au pays. Nous devons continuer à sensibiliser la population, à améliorer la prévention, à sauver davantage de vies et à perfectionner le rétablissement pour les personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC, ainsi que pour leurs aidantes et aidants », déclare M. Roth.

* Le sondage en ligne national et bilingue a été mené par Environics Research Group auprès de 2 003 personnes résidant au Canada et âgées de 18 ans ou plus, du 29 mai au 9 juin 2023.

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques.

