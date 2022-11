Selon le rapport Timing of elimination of the hepatitis C virus (HCV) in Canada's provinces (en anglais seulement), 70 % des provinces pourraient atteindre l'objectif d'élimination du virus de l'hépatite C (VHC) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) d'ici 2030. Toutefois, trois provinces du Canada , dont les deux les plus peuplées du pays, ne sont pas en voie d'atteindre cet objectif. 1

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV) appuie diverses initiatives visant à sensibiliser davantage le public à l'élimination du virus de l'hépatite C (VHC) et à en faire une priorité. Compte tenu d'une publication récente1 révélant que 70 % des provinces du Canada sont actuellement en bonne voie d'éliminer le VHC d'ici 2030 selon l'objectif initial de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), il est important de nous tourner vers les personnes touchées par le virus et de souligner que l'infection chronique par le VHC constitue un problème de santé publique à l'échelle mondiale.

Les conséquences de l’inaction : Échéancier de l’élimination de l’hépatite C au Canada. (Groupe CNW/AbbVie Canada)

En 2016, 194 pays, dont le Canada, se sont engagés à appuyer l'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) d'éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. Grâce aux progrès remarquables réalisés dans le traitement du VHC, offrant la capacité de guérir les patients infectés par ce virus, cet objectif semblait alors possible.

« Compte tenu du déclin du nombre de traitements administrés observé dans l'ensemble du Canada, il est essentiel que nous continuions de surveiller les taux de traitement afin d'évaluer les progrès réalisés au Canada en matière d'élimination du VHC, a déclaré Jordan J Feld, M. D., MPH, directeur intérimaire, Toronto Centre for Liver Disease, University Health Network, Université de Toronto. Nous devons continuer d'explorer de nouvelles approches en matière de recherche de cas et d'orientation vers les soins, ainsi que de collaborer étroitement avec les populations prioritaires ciblées afin de leur assurer un accès aux services de prévention et de traitement du système de santé, libre de toute stigmatisation ou de tout autre obstacle. Au niveau politique, nous devons améliorer nos capacités de partage de données à l'échelle du pays afin d'être en mesure d'effectuer un suivi de nos progrès vers l'élimination du VHC. »

Populations les plus touchées par le VHC au Canada3 :

Peuples autochtones;

Personnes qui ont une expérience du système carcéral;

Personnes nées entre 1945 et 1975;

1975; Immigrants et nouveaux arrivants;

Hommes gais, bisexuels et hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes;

Personnes consommant ou s'injectant des drogues.

« Le Canada a fait de grands progrès en vue de l'élimination de l'hépatite C. Cependant, il reste beaucoup à faire et les stratégies qui ont permis nos avancées jusqu'à maintenant ne nous permettront pas nécessairement d'arriver à éliminer l'hépatite C, a déclaré Jennifer van Gennip, directrice générale, Action hépatites Canada. Notre mandat consiste à tenir les gouvernements fédéral et provinciaux responsables quant à l'établissement et à la mise en application des politiques et des plans de ressources nécessaires à l'atteinte de notre objectif, en portant une attention particulière aux populations prioritaires au Canada. »

Un examen des données nationales sur les traitements pour la période allant de janvier 2019 à novembre 2020 a permis de confirmer une tendance à la baisse des taux de traitement à l'échelle du pays 4; les taux de traitement totaux annualisés ont diminué de 31 % de 2019 à 2020. Le rapport découlant de cet examen souligne que cette baisse pourrait être attribuable aux perturbations qui ont touché le système de santé en raison de la pandémie de COVID-19, mais pourrait aussi refléter la saturation de traitement chez les personnes ayant déjà accès aux soins et les difficultés à identifier et à tisser des liens avec les personnes et les populations mal desservies par nos divers systèmes de santé5.

« Tout le monde a un rôle à jouer dans l'élimination de l'hépatite virale; les médicaments à eux seuls ne permettront pas d'atteindre cet objectif, a déclaré Tracey Ramsay, Vice-présidente et Directrice générale, AbbVie Canada. Chez AbbVie, nous demeurons engagés à trouver des solutions durables permettant à plus de patients d'être soumis à un test de dépistage, orientés vers des soins et traités plus rapidement. Il est particulièrement important d'offrir du soutien aux populations prioritaires ciblées. »

Selon les données disponibles, l'élan du Canada vers une élimination rapide du VHC pourrait être brisé si le taux de traitement n'est pas maintenu au-dessus d'un certain seuil. Une meilleure surveillance du VHC permettant la mise au point de cadres de référence et d'approches novatrices en matière de prévention, de dépistage, d'orientation vers les soins et de traitement est nécessaire pour atteindre cet objectif.

À propos de l'hépatite C

Au Canada, le nombre de personnes atteintes d'hépatite C chronique est estimé à 250 000, mais une proportion aussi élevée que 44 % d'entre elles ignore qu'elle a contracté cette maladie.5 Or, si elle n'est pas diagnostiquée ni traitée, l'hépatite C chronique peut mener à la cirrhose, au cancer du foie ou à l'insuffisance hépatique. À l'heure actuelle, l'hépatite C est la principale indication d'une greffe du foie au Canada.6 AbbVie appuie diverses initiatives visant à sensibiliser davantage le public à l'élimination du virus de l'hépatite C et à en faire une priorité, car nous savons que pour atteindre cet objectif commun d'ici 2030, il faudra plus que des médicaments. Cela prendra des partenariats transparents et collaboratifs faisant appel à toutes les parties intéressées - l'industrie, les fournisseurs de soins de santé, les systèmes de santé, ainsi que les groupes de patients et leurs réseaux de soutien. Seuls des efforts concertés et la maximisation du temps imparti permettront d'atteindre cet objectif.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique.



