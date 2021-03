BRAMPTON, ON, le 23 mars 2021 /CNW/ - George Weston Limitée (« GWL », ou « George Weston ») (TSX: WN) et Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») (TSX: L) ont annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de Sarah Davis, Présidente de Les Compagnies Loblaw Limitée, à compter du 6 mai 2021. Galen G. Weston, Président exécutif du Conseil d'administration, lui succédera à titre de Président du Conseil d'administration et de Président, en plus des rôles qu'il occupe à titre de Président du Conseil d'administration et de Chef de la direction de GWL. Les deux entreprises ont également annoncé que Robert Sawyer se joindra aux Compagnies Loblaw en tant que Chef de l'exploitation et que Richard Dufresne, Président et Chef de la direction financière de GWL, ajoutera à ses responsabilités celles de Chef de la direction financière de Loblaw à compter du 6 mai 2021.

« Compte tenu de la décision stratégique de George Weston de concentrer ses efforts sur les domaines de la vente au détail et de l'immobilier rendue publique aujourd'hui, Sarah et moi avons convenu qu'il s'agissait du meilleur moment pour elle de prendre une retraite anticipée, souhait qu'elle m'avait d'ailleurs exprimé lors de sa nomination en tant que Présidente en 2017, » a déclaré Galen G. Weston. « La contribution de Sarah demeure inestimable et j'ai grandement apprécié le leadership dont elle a fait preuve au cours des 14 dernières années. Son style à la fois authentique et discret, de même que son engagement à favoriser le potentiel de tous et chacun auront été des faits marquants de son passage chez Loblaw. Elle aura été de bon conseil de même qu'une bonne amie pour plusieurs d'entre nous, particulièrement pour moi. Je ne lui souhaite que le meilleur pour la suite. »

Sarah Davis a occupé des postes aux responsabilités croissantes au sein de Loblaw depuis son arrivée en 2007, notamment en tant que Chef de la direction financière puis de Chef de l'administration. Durant toutes ces années, elle a joué un rôle déterminant dans la transformation de la société, qui est passée du statut d'épicier géré au niveau régional à celui de détaillant omni-canal dans les domaines de l'alimentation, de la santé et du bien-être, dont le chiffre d'affaires s'élève à 52,7 milliards de dollars. En tant que Présidente, Sarah a permis à la société de réduire ses coûts de plus de un milliard de dollars grâce à des améliorations novatrices au chapitre de la productivité. Elle a aussi établi le leadership de l'entreprise en matière de données et d'analyses, grâce notamment à la création du programme de fidélisation le plus apprécié au pays, soit PC Optimum. Elle a également permis à Loblaw de connaître une expansion majeure dans le domaine des services financiers grâce à l'importante croissance de la carte MasterCard des Services financiers le Choix du Président et au lancement du compte PC Argent. Plus important encore, Sarah a toujours prôné une approche en matière de leadership et de culture mettant les collègues et les clients à l'avant-plan afin d'aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement.

« Après 14 ans chez Loblaw, je suis très fière de ce que l'entreprise a accompli durant toutes ces années et j'ai hâte au prochain chapitre », a déclaré Mme Davis.

À propos de son retour en tant que Président du Conseil d'administration et de Président de Loblaw, postes qu'il a occupés de 2014 à 2017, M. Weston a déclaré : « La vente de Weston Foods me permettra d'accorder encore plus de temps et d'énergie à Loblaw dans le cadre de nos efforts visant à accentuer notre momentum tant au niveau de notre réseau de magasins que de notre leadership en matière de numérique et de données. »

Au sujet de la nomination de M. Sawyer à titre de Chef de l'exploitation de Loblaw où il aura sous sa responsabilité les divisions de détail, la chaîne d'approvisionnement ainsi que le service d'approvisionnement de la société, M. Weston a indiqué : « Je suis très heureux que Robert ait pris la décision de se joindre à l'équipe de Loblaw. Il possède une compréhension approfondie de notre entreprise et un impressionnante feuille de route jalonnée de succès. La contribution de Robert sera assurément importante, notamment au niveau de son engagement à développer la prochaine génération de talents au sein de l'organisation. »

Robert a œuvré à titre de haut dirigeant sur la scène du commerce de détail canadien pendant plus de 40 ans, ayant notamment connu une florissante carrière chez Metro en tant que Chef de l'exploitation et ayant occupé avec succès le rôle de Président et Chef de la direction de Rona. Il siège au sein du Conseil d'administration de GWL depuis 2016.

« Loblaw est le plus Important détaillant au Canada et ses actifs comptent parmi les plus enviables de l'industrie, comme par son programme de fidélisation et celui de ses marques privées, » a déclaré M. Sawyer. « Je suis très heureux de me joindre à cette équipe. »

Alors que M. Dufresne verra ses responsabilités s'accroître pour inclure celles de Chef de la direction financière de Loblaw, M. Weston a mentionné : « Richard est un haut dirigeant d'exception possédant une longue expérience à titre de Chef de la direction financière. Suite à la décision de George Weston de se départir de ses activités de boulangerie, il redevient en mesure de cumuler les deux rôles, comme ce fut le cas de 2014 à 2017. J'ai hâte de travailler avec Richard à l'accélération du momentum de Loblaw en ce qui a trait à ses activités clés et à ses secteurs de croissance stratégique, tout en augmntant la rapidité et l'agilité des deux organisations. »

Dans le cadre de cette transition, Darren Myers quittera Loblaw après l'Assemblée générale du 6 mai prochain. « Au cours de son mandat, Darren a été le gardien des finances de l'organisation, ayant activement entrepris d'améliorer la discipline de l'entreprise en matière de capital et contribué aux énormes progrès réalisés au chapitre des processus et des gains d'efficacité. Il aura été un membre important du Comité de direction et son style de leadership collaboratif a donné lieu à des améliorations marquées au niveau de la fonction des finances et des systèmes de gestion de l'entreprise. Je tiens à remercier Darren pour sa contribution à titre de Chef de la direction financière de Loblaw au cours des trois dernières années et demie et pour le soutien qu'il continuera à nous apporter au cours des prochaines semaines, » a conclu M. Weston.

À propos de George Weston Limitée

George Weston limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses trois secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée, la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix et Weston Foods. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des portefeuilles de propriétés de commerces de détail et industrielles, de bureaux et d'immeubles résidentiels de grande qualité partout au Canada. Le segment d'exploitation Weston Foods comprend une boulangerie à l'échelle nord-américaine de premier plan qui offre du pain et des petits pains emballés au Canada ainsi que du pain et des petits pains surgelés et artisanaux, des gâteaux, des beignes, des tartes, des biscuits et des substituts partout au Canada et aux États-Unis.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le plus important détaillant en alimentation au pays et offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant près de 190 000 collègues à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des éléments prospectifs s'inscrivant dans l'esprit des lois applicables en matière de valeurs mobilières, notamment en ce qui a trait à l'annonce des actions de l'entreprise, qui reflètent les attentes actuelles de GWL et de Loblaw quant aux événements à venir. Il n'existe aucune garantie quant à (a) la capacité de GWL de conclure avec succès la vente des activités de Weston Foods, (b) les profits nets qui découleront de ladite vente, (c) le moment de ladite vente, (d) l'incidence de cette annonce ou la capacité de GWL de rencontrer les prévisions financières énoncées pour 2021 (d) d'autres risques inhérents à GWL ou à ses secteurs d'activités ou (e) des facteurs hors de son contrôle qui pourraient avoir un effet négatif substantiel sur GWL.

Ces énoncés prospectifs se fondent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de GWL et de Loblaw, qui pourraient donner lieu à des résultats ou des événements qui diffèrent substantiellement de ceux énoncés ou évoqués dans le cadre de ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans les rapports de gestion annuels ainsi que les notices annuelles respectifs de GWL et de Loblaw de même que les incertitudes entourant la pandémie de COVID-19. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, GWL et Loblaw ne s'engagent pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont en date d'aujourd'hui et sont présentés sous réserve de ces mises en garde.

