NUNAVUT, le 29 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille avec les communautés autochtones et nordiques pour trouver des solutions qui les aideront à s'adapter aux conséquences des changements climatiques dans le Nord.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, a souligné les progrès de trois projets locaux uniques en leur genre qui contribuent à l'adaptation du Nunavut aux défis associés aux changements climatiques.

Le ministre a eu une rencontre virtuelle avec le maire d'Arviat pour en savoir plus sur leur projet de drainage. La population subit les contrecoups des changements climatiques, dont la dégradation du pergélisol et la multiplication d'événements météorologiques extrêmes provoquant l'inondation des rues et des résidences du hameau. Avec le financement de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, le hameau a élaboré un plan qui l'aidera à régler les problèmes de drainage, à prévenir les dommages routiers dus aux inondations et à atténuer certaines conséquences des changements climatiques.

Dans la région de Kivalliq, le Kivalliq Wildlife Board combine les connaissances scientifiques et les connaissances traditionnelles inuites (Inuit Qaujimajatuqangit) dans un projet de suivi terrestre et marin pour étudier les liens entre le climat, la végétation et le caribou, de même que les conditions hydriques et la chaîne alimentaire marine. Le projet vise à répondre aux inquiétudes de la population locale en ce qui a trait à l'accès aux aliments traditionnels dans la région de Kivalliq en instaurant une fonction locale de suivi des conséquences des changements climatiques. Les activités de suivi sont menées par des jeunes, avec l'aide de chasseurs, de femmes et d'aînés, afin de promouvoir le partage de connaissances entre les générations et un mode de transmission des savoirs respectueux de la culture inuite.

De nombreuses communautés nordiques continuent de dépendre du diesel ou d'autres sources d'énergie à fortes émissions, qui contribuent aux changements climatiques et sont dispendieux et polluants. Le hameau de Baker Lake, quant à lui, est en train d'installer un système d'énergie solaire sur son centre de loisirs, ce qui devrait réduire sa dépendance au diesel venu du Sud à raison de 32 000 litres par année. En plus de créer des emplois et des revenus pour le hameau, le projet donnera à la population locale la possibilité de suivre une formation sur l'énergie renouvelable.

Ces projets génèrent d'importantes retombées environnementales, sociales et économiques, qui donneront lieu à des communautés plus saines, durables et résilientes partout au Nunavut. De plus, ils contribuent à la création de sources d'énergie propre qui aideront à limiter les conséquences des changements climatiques.

« Ces trois projets uniques en leur genre ont de belles retombées environnementales, sociales et économiques au Nunavut. Dans les communautés outillées pour prendre des décisions et soutenues dans leur vision d'un avenir vert, les intervenants locaux trouvent des solutions pour lutter contre les effets des changements climatiques. Et leurs projets se traduiront par des communautés nordiques plus saines, durables et résilientes. »

L'honorable Daniel Vandal, membre du Conseil privé et député

Ministre des Affaires du Nord

« Depuis des années, nous sommes témoins de changements dans le monde naturel, que ce soit l'augmentation des inondations, les changements climatiques ou les perturbations de la faune notamment en ce qui concerne les ours polaires, les caribous et les bélugas. C'est pour cette raison que le Conseil du hameau d'Arviat a fait du changement climatique et de l'adaptation aux changements climatiques une priorité pour le hameau et la communauté. Nous remercions Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et les responsables du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord de leur appui à cette initiative. »

Joe Savikataaq Jr., maire d'Arviat

« En plus de permettre d'améliorer la gestion du drainage, ce projet répond à une autre priorité de la collectivité, soit l'entretien et la sécurité des voies publiques. Réalisé par Dillon Consulting en étroite consultation avec le hameau d'Arviat, ce plan de drainage est un bon point de départ pour répondre aux besoins du hameau en matière d'infrastructure, de connaissances et de formation, lesquels sont nécessaires pour gérer efficacement ce problème au cours des prochaines années. »

Steve England, agent administratif principal d'Arviat

Dans le cadre du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord, Arviat a reçu 150 000 dollars pour son projet de planification du drainage du hameau.

a reçu 150 pour son projet de planification du drainage du hameau. Le Kivalliq Wildlife Board a reçu 459 615 dollars dans le cadre du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones pour son projet Climat, faune et population : Surveillance terrestre et marine faisant la promotion de l'adaptation et de la sécurité alimentaire à Kangigliniq.

dans le cadre du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones pour son projet Climat, faune et population : Surveillance terrestre et marine faisant la promotion de l'adaptation et de la sécurité alimentaire à Kangigliniq. Grâce au Programme ARDEC Nord, le Hameau de Baker Lake a reçu 172 930 dollars pour l'installation d'un système photovoltaïque solaire de 130 kilowatts sur son centre de loisirs.

a reçu 172 pour l'installation d'un système photovoltaïque solaire de 130 kilowatts sur son centre de loisirs. Le Nord canadien se réchauffe trois fois plus vite que le reste du monde, ce qui a des conséquences majeures sur l'érosion des berges, les risques de feux incontrôlés et la stabilité du pergélisol. Les peuples autochtones, dont le mode de vie est étroitement lié au territoire et aux plans d'eau, subissent les contrecoups du réchauffement climatique. De nombreuses communautés nordiques continuent de dépendre du diesel ou d'autres sources d'énergie à fortes émissions, qui contribuent aux changements climatiques et sont dispendieux et polluants.

En vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a investi 134 millions de dollars dans plus de 670 projets originaux dans les communautés nordiques pour des initiatives de surveillance et d'évaluation des conséquences des changements climatiques, d'amélioration des infrastructures d'énergie renouvelable et de participation des communautés autochtones aux politiques climatiques.

a investi 134 millions de dollars dans plus de 670 projets originaux dans les communautés nordiques pour des initiatives de surveillance et d'évaluation des conséquences des changements climatiques, d'amélioration des infrastructures d'énergie renouvelable et de participation des communautés autochtones aux politiques climatiques. Le Budget 2021 prévoit poursuivre dans cette voie en injectant 40,4 millions de dollars sur trois ans à compter de 2021-2022 pour financer les études de faisabilité et la planification de projets d'hydroélectricité et d'interconnexion de réseaux dans le Nord afin d'aider les communautés à amorcer leur transition vers les sources d'énergie propre et à réduire leur dépendance au diesel et à d'autres sources d'énergie à fortes émissions.

