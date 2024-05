WASHINGTON et OTTAWA, le 13 mai 2024 /CNW/ - Les dirigeants de la Commission mixte internationale (CMI) ont récemment tenu des réunions bilatérales avec de hauts fonctionnaires des gouvernements du Canada, des États-Unis, de la nation Ktunaxa (de la Colombie-Britannique, de l'Idaho et du Montana) pour recueillir leurs premières réactions au sujet du renvoi concernant la lutte contre la pollution transfrontalière des eaux dans le bassin hydrographique Elk-Kootenai.

Les réunions menées par les dirigeants de la CMI ont constitué la première étape pour aider les six gouvernements concernés à élaborer un mandat qui établira un organisme de gouvernance, conformément à la proposition conformément à la proposition datée du 8 mars 2024 élaborée par les gouvernements du Canada et des États-Unis en partenariat avec la nation Ktunaxa.

L'organisme de gouvernance fera office de tribune destinée à favoriser la collaboration des gouvernements qui élaboreront notamment un plan d'action visant à réduire et à atténuer les impacts de la pollution de l'eau dans le bassin versant de la rivière Kootenai/y, et à en faire rapport, afin de protéger ce réseau hydrographique vital.

La CMI travaille également sur un autre volet du renvoi du 8 mars, soit la création d'un Groupe d'étude de la CMI. Ce dernier sera établi au cours de l'été 2024 et aura pour mandat d'effectuer un partage transparent et coordonné des données et des connaissances transfrontalières, de recueillir et de synthétiser des données sur la question de la pollution de l'eau dans le bassin versant, de faire rapport et de formuler des recommandations sur un certain nombre de questions soulevées dans la proposition (en anglais seulement).

La CMI prévoit de tenir une séance d'information virtuelle pour toutes les parties intéressées dans le bassin des rivières Elk et Kootenai/y dans le courant des prochaines semaines. L'objet de cette réunion sera de donner une brève description de la CMI et de faciliter la tâche aux organisations intéressées et aux membres du public désireux de formuler des commentaires et d'exprimer leurs points de vue sur la question de la pollution transfrontalière des eaux du bassin. D'autres renseignements suivront. D'ici-là, nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des mises à jour.

Nous invitons les parties intéressées à nous suivre sur les médias sociaux et à visiter le site www.ijc.org/fr/elk afin de prendre connaissance des tout derniers renseignements ainsi que des ressources liées à cette étude. Les questions et commentaires peuvent être envoyés à [email protected] .

La rivière Elk prend naissance dans les Rocheuses canadiennes et se déverse aux États-Unis dans le lac Koocanusa (aussi appelé réservoir Koocanusa), un bassin de retenue de la rivière Kootenai /y. Elle traverse ensuite les États du Montana et de l' Idaho , et les terres transfrontalières des Ktunaxa, pour retourner en Colombie-Britannique et se jeter dans le fleuve Columbia.

/y. Elle traverse ensuite les États du et de l' , et les terres transfrontalières des Ktunaxa, pour retourner en Colombie-Britannique et se jeter dans le fleuve Columbia. En mars 2024, la Commission a reçu des gouvernements le renvoi concernant la pollution transfrontalière de l'eau dans le bassin hydrographique des rivières Elk et Kootenai /y.



