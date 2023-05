Les cols bleus, les cols blancs et les pompier(ère)s de Blainville s'unissent et manifestent

BLAINVILLE, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Les cols bleus, les cols blancs et les pompier(ère)s de Blainville unissent leur force face à leur employeur commun. Mardi soir, plus d'une centaine de personnes de ce front commun se sont rassemblées devant l'hôtel de ville pour manifester leur impatience.

Les cols bleus et les cols blancs sont sans contrat de travail depuis 2021; les pompières et pompiers, eux, depuis 2019. Rappelons également que la négociation précédente pour les cols bleus et les cols blancs avait duré quatre ans.

« Durant les huit dernières années, il n'y a eu qu'une année de paix industrielle. Il est plus que temps de régler cette convention collective. Nos syndiqué(e)s sont impatient(e)s, surtout dans ce contexte inflationniste historique », mentionne Dominic Ouellet, président des cols bleus.

« C'est depuis 2019 que les pompier(ère)s sont sans contrat de travail, c'est une vraie honte. Nos membres s'appauvrissent de plus en plus », ajoute Sylvain Gravel, président du syndicat des pompiers.

« Selon certains sondages, Blainville se retrouve parmi les villes les plus heureuses au Canada. L'employeur doit reconnaître l'apport indispensable de nos employé(e)s pour faire briller la ville auprès des citoyens et citoyennes. Tout ce qu'on veut, c'est que la Ville nous respecte pour que l'on puisse continuer à bien servir la population », déclare Jean-François Millar, président des cols blancs.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]