Les cols bleus et les cols blancs de Sainte-Marthe-sur-le-Lac bientôt en grève!

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Les 74 cols bleus et cols blancs de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sont déçus et choqués. Ils doutent de la volonté du maire François Robillard d'en venir à une entente rapide pour le renouvellement de leur convention collective, contrairement à ce qu'il affirmait dans sa communication du 16 janvier dernier. La confiance des salarié(e)s envers celui-ci est grandement ébranlée.

« Il est fort dommage de voir un conseil municipal et une direction générale ne désirant pas régler rapidement le contrat de travail du personnel syndiqué. Ça fait cinq ans qu'ils se traînent les pieds et la patience des membres du SCFP 1962, représentant les cols bleus, et du SCFP 2804, représentant les cols blancs, a atteint sa limite. Ils n'ont d'autres choix que de déposer des avis de grève pour exprimer leur mécontentement envers une administration bornée qui s'est mise à dos des travailleuses et travailleurs dévoués, toujours prêts à donner des services de qualité à la population. Les cols blancs ont déposé leur avis de grève pour les 4 et 5 juin prochain. Les citoyennes et citoyens subiront les grèves à cause d'un manque de vision des dirigeant(e)s de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac », a déclaré Stéphane Paré, conseiller du SCFP.

Le 10 mai 2024, les personnes représentantes des deux unités de négociation étaient en médiation dans l'espoir de régler leur convention collective. Elles se sont butées à une fermeture complète de la part de leurs vis-à-vis. Plusieurs points sont toujours en litige, notamment la mise à jour du plancher d'emploi, les affectations, la demande de statu quo pour le délai de carence en cas d'invalidité, l'amélioration des conditions de travail des brigadiers et brigadières et des commis aux prêts, ainsi que la hausse salariale.

« Il y a une dernière journée de médiation le 6 juin. L'employeur est au fait d'un minimum acceptable des offres par les syndicats. Il en revient donc à celui-ci de démontrer de la diligence et de la bonne foi dans cette négociation qui perdure depuis trop longtemps déjà », de rajouter Stéphane Paré.

Les syndicats tiennent à rappeler que la grève des heures supplémentaires est maintenue et que d'autres moyens de pression sont à prévoir. Ils trouvent dommage que les personnes élues, dont le mandat se termine en novembre 2025, poussent les salarié(e)s à y avoir recours pour se faire entendre, sachant que ce sera la population qui subira les impacts et non pas les représentant(e)s du conseil municipal.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

