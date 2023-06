Les cols bleus et cols blancs de Saint-Félix-de-Valois réclament l'IPC

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Les cols bleus et cols blancs de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois, dans la région de Lanaudière, ont organisé dernièrement un pique-nique de mobilisation dans le stationnement de l'hôtel de ville afin de réclamer une prime correspondant au taux de l'Indice des prix à la consommation (IPC).

Regroupé(e)s sous la bannière « Sans l'IPC, ce n'est pas assez! », les syndiqué(e)s ont voulu sensibiliser l'administration municipale aux difficultés financières qu'ils et elles traversent. Ces salarié(e)s ne peuvent attendre le renouvellement de leur convention collective prévu en 2025.

« Lors de la dernière négociation, nous avons fait un pas de plus pour obtenir de meilleurs salaires. Mais, depuis près de deux ans, l'inflation nous frappe de plein fouet. C'est pour cette raison que nous demandons encore une fois au conseil municipal de revoir sa position de ne pas accorder d'aide salariale supplémentaire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un gros roulement de personnel ici », d'expliquer Philippe Gravel, président de la section locale SCFP 4446.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications, 514 802-2802 - [email protected]