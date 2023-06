Les cols bleus et cols blancs de L'Assomption ont un nouveau contrat de travail

L'ASSOMPTION, QC, le 22 juin 2023 /CNW/ - La Ville de L'Assomption et la section locale 4667 du SCFP, lequel représente les 123 salarié(e)s cols bleus et cols blancs, ont signé, avant-hier, un nouveau contrat de travail lequel sera d'une durée de cinq ans.

Durant l'assemblée générale du 12 juin dernier, 94 syndiqué(e)s avaient voté à 86 % pour l'offre de renouvellement de la précédente convention collective, laquelle était échue depuis le 31 décembre 2021.

Parmi les gains obtenus, notons la semaine de quatre jours pour les cols bleus, l'horaire flexible, ainsi qu'une disposition applicable au télétravail pour les cols blancs.

Les parties ont également négocié une bonification des primes, ainsi que des augmentations salariales de 17,5 % sur cinq ans, ce qui améliorera le pouvoir d'achat des membres. Aussi, afin de maintenir et d'assurer un service adéquat à la population, le comité de négociation a accepté, en échange de la semaine de quatre jours, la mise en place d'un quart de travail de trois jours les fins de semaine aux travaux publics.

De plus, les deux premiers échelons de la structure salariale ont été abolis et quatre congés mobiles ont été octroyés aux syndiqué(e)s. Un statut d'auxiliaire avec une ancienneté de 1 716 heures pour les cols blancs et de 2 028 heures pour les cols bleus a également été négocié. Cette nouvelle mesure touche neuf personnes.

Par ailleurs, une liste nominative de 77 personnes salariées assurera une sécurité d'emploi pour les membres permanents.

« La Ville de L'Assomption témoigne, par cette entente, du respect pour ses employé(e)s, fier(e)s et dévoué(e)s envers leur employeur et les citoyens et citoyennes » affirment le président de la section locale 4667, Patrice Tremblay et la vice-présidente, Claudia Laliberté, tous les deux membres du comité de négociation.

Quant au conseiller du SCFP, Mario Lamontagne, ce dernier tire sa révérence pour une retraite bien méritée.

« C'était ma dernière négociation à titre de conseiller syndical du SCFP et je peux affirmer que cette entente assurera une paix sociale pour les prochaines années. Je tiens à saluer tout le travail qui a été fait par les membres des comités de négociation patronal et syndical. Cette négociation est la preuve que lorsque les parties sont de bonne foi et expriment clairement leurs attentes, les résultats sont au rendez-vous », a déclaré M. Lamontagne.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

