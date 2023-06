Les cols bleus et cols blancs d'East Broughton ont une nouvelle convention collective

EAST BROUGHTON, QC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Les dix employé(e)s cols bleus et cols blancs de la Municipalité d'East Broughton, située dans la région de la Beauce, ont un nouveau contrat de travail. Celui-ci a été signé hier par les représentant(e)s du syndicat et de la Municipalité, laquelle compte environ 2250 résident(e)s.

Plusieurs gains ont été obtenus, dont notamment des heures de libérations syndicales, une bonification des journées de congé et de vacances ainsi que des cotisations au régime de retraite.

La classification des emplois a été refaite et les hausses salariales totalisent en moyenne 4 % pour 2023 et se situeront entre 3 % et 3,5 % pour les années subséquentes, le tout incluant une protection contre l'inflation correspondant à 0,5 % de l'Indice des prix à la consommation (IPC).

« Malgré un historique de négociations ardues, celles de 2023 se sont bien déroulées, comme quoi quand chaque partie veut bien y mettre du sien, tout est possible », a déclaré Mario Jean, conseiller SCFP.

La nouvelle convention collective est d'une durée de cinq ans. La précédente était échue depuis le 31 décembre 2022.

