Les cols bleus de Sherbrooke lancent une campagne de valorisation : plus que jamais!

SHERBROOKE, QC, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ - Comme l'employeur se traîne les pieds à la table de négociation, le Syndicat des cols bleus de la Ville de Sherbrooke a décidé de mener une campagne sur la place publique afin de rappeler que plus que jamais, ils et elles sont au service de la population.

« Nous avons choisi comme slogan Nos cols bleus : plus que jamais! parce que c'est aussi celui de la Ville et que ça colle parfaitement à notre fierté d'être cols bleus. Malheureusement, nous nous retrouvons dans une situation de précarité en raison des nombreux salariés au statut d'employé temporaire et nous voulons corriger ça à la table de négociation », de dire Monique Lortitch, présidente du syndicat - SCFP 2279.

Le slogan de la campagne sera visible sur les tuques des cols bleus, sur des collants et sur des pancartes qui seront placées à des endroits stratégiques. Par exemple, elles pourraient être vues aux abords de l'hôtel de ville, à côté des deux voieries et sur le mont Bellevue, un lieu où beaucoup de cols bleus offrent des services en cette semaine de relâche.

« Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la négociation avec la Ville. Moins de la moitié des cols bleus sont permanents à Sherbrooke. On se doit d'améliorer la capacité de recrutement afin de protéger les contribuables, car sans services à l'interne, la Ville se met à la merci du privé qui coûte beaucoup plus cher », dénonce le conseiller syndical du SCFP, Réal Leboeuf.

Lorsqu'elle était candidate à la mairie, Évelyne Beaudin répétait vouloir moderniser les relations de travail. Le syndicat affirme qu'un premier pas assez simple pour y arriver serait de permanentiser la main-d'œuvre pour assurer les services offerts aux Sherbrookois et Sherbrookoises. Ce sera un premier pas vers l'amélioration du climat de travail qui est au plus bas.

