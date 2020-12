Les cols bleus de Montréal annoncent une entente de principe

MONTRÉAL, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Après deux ans de négociation, les cols bleus de Montréal se sont entendus avec la Ville de Montréal sur les termes d'une nouvelle convention collective. Les parties étaient en pourparlers intensifs depuis quelques semaines et c'est dans la nuit de vendredi à samedi dernier qu'elles sont arrivées à une entente de principe.

« C'est une excellente nouvelle à quelques jours des fêtes! Nous sommes fiers qu'une paix industrielle soit assurée pour les Montréalais et Montréalaises jusqu'à la fin de 2024 avec cette entente d'une durée de sept ans », de déclarer Luc Bisson, président du Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal.

« Je salue l'ouverture des parties à la table de négociation afin d'en arriver à cette conclusion heureuse. Un réel travail de collaboration a été effectué. Les détails de l'entente demeurent confidentiels jusqu'à ce que nous puissions les présenter à nos membres », d'ajouter Hans Marotte, conseiller syndical au SCFP.

Le syndicat met tout en œuvre afin d'organiser une assemblée générale le plus rapidement possible, et ce, dans le respect des mesures sanitaires.

La dernière convention collective, laquelle régit les conditions de travail des quelque 6000 cols bleus de la Ville de Montréal, est venue à échéance en décembre 2017.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

