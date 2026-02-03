AVIS AUX MÉDIAS - Une première journée de grève pour les cols bleus de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - C'est demain, mercredi 4 février, que le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal aura sa toute première journée de grève depuis plus de 15 ans. D'une durée de 24 h, celle-ci s'étendra du 4 février à 6 h au 5 février à 5 h 59. Le syndicat, qui représente notamment les quelque 6200 cols bleus de la Ville de Montréal, mettra en place des lignes de piquetage dans tous les arrondissements de la Ville, et ce, dès 6 h. Dans le cadre de cette journée de grève, Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), tiendra un point de presse devant les garages de l'arrondissement de Ville-Marie à 9 h.

« Ce qui se passe à la table de négociation, ce n'est pas sérieux. On nous présente un cadre financier qui assurerait l'appauvrissement des cols bleus. Je peux vous confirmer une chose : on ne négociera pas notre propre appauvrissement », d'affirmer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Quoi : Point de presse

Où : Devant le 1455 rue Bercy, Montréal, Québec, H2K 2V1

Quand : Mercredi 4 février, à 9 h

Rappelons que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024 et que les parties ont tenu plus d'une vingtaine de rencontres de négociation et une dizaine de rencontres de médiation au cours de la dernière année.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère, Service des communications, 514 885-4733, [email protected]