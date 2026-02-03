Le Québec aime les syndicats

MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - En décembre 2025, en pleine controverse sur la place qu'occupent les syndicats dans notre société, débat suscité par l'introduction d'un projet de loi de la CAQ, un important sondage a été effectué pour le SCFP-Québec par la firme CROP. En tout, 2000 Québécoises et Québécois ont participé à celui-ci et les résultats sont tout simplement stupéfiants. En cette nouvelle rentrée parlementaire, nous évaluons de nouveau les conclusions de cette investigation .

« Le niveau d'appui citoyen envers les organisations syndicales démontre que les gens s'attendent à ce que les politiciens responsables traitent les syndicats en partenaires, comme ils l'ont toujours été au Québec. La concertation, plus que la confrontation, a permis au Québec de faire avancer l'agenda économique et social qui a construit le Québec d'aujourd'hui », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

On constate que 79 % des répondantes et répondants considèrent que le gouvernement du Québec cherche à réduire l'influence des syndicats, alors que 81 % jugent qu'ils jouent un rôle essentiel dans la défense des travailleuses et travailleurs.

« En décembre, la CAQ voulait mettre des bâtons dans les roues des syndicats. Nous avons discuté directement avec les citoyennes et citoyens et ils expriment clairement qu'ils tiennent à leur modèle québécois », d'ajouter le leader syndical.

« En effet, les syndicats sont au cœur du modèle québécois. On est la société la plus égalitaire, celle qui offre possiblement la meilleure qualité de vie en Amérique du Nord. Ce modèle social-là, c'est le fruit de 100 ans de luttes syndicales. Nous affaiblir, c'est saper le modèle et ce sondage nous dit que le Québec ne veut pas aller là», de conclure Fanny Demontigny, secrétaire générale du SCFP-Québec.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

