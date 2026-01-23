Les cols bleus de la Ville de Kirkland se dotent d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève

MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Réunis en assemblée générale le mercredi 21 janvier, les quelque quarante cols bleus de la Ville de Kirkland, membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), ont voté massivement pour un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Les travailleuses et travailleurs sont arrivés à cette décision après des mois de négociations difficiles. L'employeur a annulé plusieurs rencontres prévues l'automne dernier, ce qui a considérablement ralenti le processus.

Au cœur des enjeux se trouvent l'horaire de travail, le salaire et la conciliation travail-vie personnelle, des aspects essentiels pour des équipes qui offrent quotidiennement des services municipaux essentiels à la population.

« Il importe également de mentionner que les cols bleus de la Ville de Kirkland reçoivent un salaire bien en deçà de la moyenne salariale observée dans les municipalités de l'Ouest-de-l'Île. Cette situation pèse lourd alors que le coût de la vie continue de grimper », d'expliquer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Pour les travailleuses et travailleurs, le vote de mercredi dernier reflète la volonté de se faire respecter et la nécessité que la négociation en cours soit prise au sérieux par les représentant(e)s de la Ville de Kirland.

« Le mandat adopté envoie un message clair : il est temps de faire avancer les pourparlers », de conclure le président.

