Les cols bleus de la Ville de Kirkland déclenchent une grève de 48 heures

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Un peu plus d'un mois après avoir voté en assemblée générale en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, les cols bleus de la Ville de Kirkland annoncent une première grève de deux jours. Les quelque quarante travailleurs et travailleuses débrayeront du mercredi 4 mars à minuit jusqu'au jeudi 5 mars à 23 h 59 pour un total de 48 heures consécutives.

Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) a choisi cette option suivant des mois de négociations difficiles et l'absence de progrès récents permettant d'entrevoir l'obtention d'une entente satisfaisante pour les deux parties à court terme.

Au cœur des enjeux se trouvent l'horaire de travail, le salaire et la conciliation travail-vie personnelle, des aspects primordiaux pour le bien-être de ces personnes salariées qui offrent quotidiennement des services municipaux essentiels à l'ensemble de la population.

« Après plus de deux ans sans contrat de travail, cette décision reflète un besoin de la part des cols bleus que la négociation soit prise au sérieux. La ville de Kirkland est un endroit où il fait bon vivre, mais pour que ça continue, il faut aussi que ce soit un endroit où il fait bon travailler », d'expliquer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Rappelons que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2023. Ce délai est beaucoup trop long, particulièrement dans un contexte de forte inflation qui fragilise le pouvoir d'achat. Il est impératif de mettre fin à l'appauvrissement de ces travailleurs et travailleuses et d'en arriver rapidement à une entente juste et respectueuse.

Les cols bleus réitèrent leur volonté de parvenir à une entente équitable dans les plus brefs délais et restent disponibles pour poursuivre les discussions en tout temps.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

