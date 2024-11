Les cols bleus de Baie-Comeau accueillent des membres et signent

BAIE-COMEAU, QC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les cols bleus de la Ville de Baie-Comeau (SCFP 2915) ont signé leur nouvelle convention collective, laquelle vient d'être renouvelée pour une période de six ans, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2029. C'est un moment historique pour la section locale puisque l'ensemble des employé(e)s de la Société des parcs de Baie-Comeau et des étudiant(e)s effectuant du travail manuel font maintenant partie de son accréditation syndicale.

« Les négociations se sont déroulées sur plusieurs mois, ce qui a permis des échanges francs et respectueux entre les parties. Ceci nous amène aujourd'hui à signer ce contrat de travail dont nous sommes très satisfaits », d'expliquer Éric St-Gelais, président du SCFP 2915.

Un travail colossal a été effectué par l'employeur et le syndicat pour l'évaluation et l'intégration de chacun des postes ainsi que l'établissement d'une nouvelle grille salariale comportant un rattrapage plus que nécessaire qui assure une rémunération équitable et compétitive sur le marché du travail. L'année 2023 en est donc une d'intégration sur plusieurs volets, le tout à la grande satisfaction des membres. Enfin, il faut souligner des augmentations annuelles de 2,5 % pour 2024 à 2027 et la dernière année, de 3 %.

« En plus d'améliorer les conditions de travail, cette convention collective vient sécuriser plusieurs postes, ce qui est un des moyens pour retenir la main-d'œuvre à la Ville de Baie-Comeau », de conclure le président syndical.

