Les cols blancs et cols bleus de Lac-aux-Sables signent une nouvelle convention collective

LAC-AUX-SABLES, QC, le 30 mai 2023 /CNW/ - Hier, la Municipalité de Lac-aux-Sables, dans la région administrative de la Mauricie, et le syndicat représentant les 14 employé(e)s cols blancs et bleus ont signé une nouvelle convention collective.

Ce contrat de travail, qui couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, comprend une augmentation salariale de 7 % pour l'année 2023. Pour les années subséquentes, la hausse de la rémunération sera ajustée selon l'Indice des prix à la consommation (IPC). Pour 2024, 2025, 2026 et 2027, les salarié(e)s recevront donc entre 2 % et 3 % annuellement.

Les horaires de travail, particulièrement lors du déneigement, ont été améliorés. Aussi, le système de vacances a été bonifié, tout comme le régime de retraite. En effet, les syndiqué(e)s obtiendront une quatrième semaine de vacances après huit ans de service et une cinquième après 15 ans. Quant au régime de retraite, des dispositions permettant la retraite progressive ont été mises en place.

« Nous sommes satisfait(e)s du résultat de cette entente, en particulier sur le plan salarial. Les augmentations négociées se comparent avantageusement aux municipalités avoisinantes et permettront aux membres de conserver leur pouvoir d'achat en ces temps difficiles sur le plan économique », a déclaré Hans Olivier Poirier-Grenier, conseiller syndical.

