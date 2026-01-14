TORONTO, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Collèges Ontario exhorte la province à stabiliser et à moderniser le financement des collèges dans le budget de 2026, laissant savoir que si le déficit structurel de financement n'est pas comblé, l'accès des étudiants et des travailleurs sera réduit, la formation dans les secteurs à très forte demande sera affaiblie et la croissance économique des communautés ontariennes sera limitée.

L'association réclame un ensemble complet d'investissements afin de combler le déficit structurel du réseau, de développer la formation de la main-d'œuvre prioritaire et de protéger l'accès aux besoins régionaux en main-d'œuvre des communautés de petite taille, nordiques, rurales et francophones. Sa présentation pré-budgétaire pour 2026 demande des investissements provinciaux d'un peu plus de 1,5 milliard de dollars, y compris :

1,1 milliard de dollars pour combler le déficit de financement des collèges grâce à une augmentation des subventions de fonctionnement et à une mise à jour de la politique en matière de droits de scolarité;

200 millions de dollars afin de développer les programmes hautement prioritaires dans les métiers spécialisés, les soins de santé, la technologie et la fabrication de pointe, permettant ainsi de créer jusqu'à 20 000 nouvelles opportunités de formation;

200 millions de dollars par an pour maintenir l'accès régional aux collèges et campus de petite taille, du Nord, en milieu rural et francophones, indexés sur l'inflation; et

100 millions de dollars sur trois ans dans le but de soutenir la collaboration à l'échelle du réseau, les services partagés, la cybersécurité et la modernisation des systèmes.

Les collèges de l'Ontario sont confrontés à un déficit de financement structurel croissant, en raison d'un modèle de financement défaillant, à des coupes fédérales importantes au chapitre des inscriptions d'étudiants étrangers, et à un gel prolongé des droits de scolarité des étudiants canadiens. Les subventions de fonctionnement restent inférieures d'environ 7 700 dollars par étudiant à la moyenne nationale, tandis que les droits de scolarité des étudiants canadiens sont inférieurs d'environ 1 100 dollars à ceux des autres provinces. Les changements apportés à la politique fédérale en matière d'immigration devraient réduire les inscriptions d'étudiants étrangers de plus de 70 % par rapport aux niveaux de 2023-2024, ce qui entraînerait une perte de revenus pouvant atteindre 4,2 milliards de dollars d'ici à 2027-2028. D'autres réductions sont prévues en 2028-2029 et au-delà.

Collèges Ontario estime que le réseau pourrait être confronté à un déficit pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars d'ici à 2027-2028, en raison d'un déficit de financement structurel annuel supérieur à 5 200 dollars par étudiant. Les collèges ont déjà réduit leurs coûts annuels de 1,4 milliard de dollars, suspendu plus de 600 programmes et supprimé plus de 8 000 postes. L'association prévient que de nouvelles coupes réduiront l'accès des étudiants canadiens, en particulier dans les petites communautés et les zones rurales, et aggraveront la pénurie de main-d'œuvre dans certaines régions et à la grandeur de l'Ontario.

« Les besoins économiques et en main-d'œuvre de l'Ontario dépendent des collèges, déclare Maureen Adamson, présidente-directrice générale de Collèges Ontario. Les collèges fournissent plus de la moitié des travailleurs dans les secteurs confrontés aux pénuries les plus graves affectant directement nos économies locales et provinciales. Sans un financement durable et prévisible, la capacité de formation continuera de diminuer alors que la demande augmente et que les travailleurs quittent le marché du travail. »

L'Ontario aura besoin de près d'un million de diplômés supplémentaires d'ici à 2035 afin de répondre à la demande actuelle connue du marché du travail dans les métiers spécialisés, les soins de santé, l'énergie, les mines et la fabrication de pointe.

Au sujet de Collèges Ontario

Collèges Ontario est l'organisme de défense et promotion représentant les 24 collèges publics de l'Ontario. L'organisme mène des campagnes de sensibilisation et promeut des politiques visant à s'assurer que l'Ontario forme la main-d'œuvre hautement qualifiée essentielle à la prospérité de la province. Pour plus d'information, prière de consulter le site CollegesOntario.org.

SOURCE Collèges Ontario

Contact médias : Amy Dickson, Responsable principale, Communications, Collèges Ontario, 647-258-7687, [email protected]