TORONTO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Collèges Ontario a nommé Maureen Adamson au poste de présidente-directrice générale, après avoir occupé ce poste à titre intérimaire au cours de la dernière année.

Adamson dirigera l'organisation représentant les 24 collèges de l'Ontario à un moment où ces derniers sont confrontés à d'importantes pressions financières, à une demande croissante de formation appliquée et à une concurrence accrue pour les talents qualifiés. Sa nomination survient alors que les collèges continuent de rechercher un financement provincial durable, des partenariats plus solides pour le développement de la main-d'œuvre et une capacité de formation accrue à la grandeur de la province.

Au cours de son mandat intérimaire, Adamson a contribué à unifier les collèges membres autour de priorités communes et a soutenu une action de défense et promotion plus coordonnée à Queen's Park. Dans un message adressé à la communauté du Collège Fleming, elle a déclaré que son objectif restait de s'assurer que les décisions provinciales reflètent les besoins locaux et renforcent le réseau collégial.

« Alors que je fais la transition à ce poste, ma priorité est de défendre nos collèges publics et de faire comprendre la valeur des collèges envers nos communautés, notre économie et notre province, déclare Adamson. Cela signifie plaider en faveur d'un financement durable, faire progresser le développement de la main-d'œuvre et s'assurer que les établissements continuent de former les diplômés qualifiés dont nos communautés ont besoin. »

Adamson apporte une expérience de plus de trois décennies de direction dans les secteurs du gouvernemental, des études postsecondaires et à but non lucratif. Elle a notamment occupé les postes de sous-ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, de sous-ministre responsable de la Condition féminine, de PDG de l'Institut Michener et de PDG de Fibrose kystique Canada. Elle a également occupé des postes de direction, notamment celui de présidente du Scarborough Health Network et de vice-présidente de la Commission de transport de Toronto.

Glenn Vollebregt, ancien président du conseil d'administration de Collèges Ontario et PDG du Collège St. Lawrence, s'est félicité de cette nomination.

« Maureen a fait preuve d'une grande stabilité et d'une voix unificatrice tout au long de son mandat intérimaire. Son expérience, son intégrité et son style collaboratif continueront de renforcer le réseau collégial. »

Ann Marie Vaughan, actuelle présidente du conseil d'administration de Collèges Ontario et présidente-directrice générale de la Polytechnique Humber, a déclaré que la nomination d'Adamson plaçait l'organisation en bonne position pour l'avenir.

« La nomination de Maureen est une bonne nouvelle pour notre réseau et arrive à un moment important. Elle apporte la clarté, la stabilité et la vision nécessaires alors que nous naviguons dans un paysage en rapide évolution. Maureen est une leader exceptionnelle qui comprend ce dont les collèges ont besoin pour soutenir les étudiantes et étudiants, les employeurs et les communautés. Sa capacité à rassembler les gens autour de priorités communes a déjà eu un impact significatif, et je suis convaincue que son leadership continu guidera notre réseau vers l'avenir au cours des prochaines années. »

Adamson assumera ses fonctions de façon permanente à compter du 1er janvier 2026.

