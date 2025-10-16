L'ONTARIO REND HOMMAGE AUX DIPLÔMÉS EXCEPTIONNELS DES COLLÈGES DE LA PROVINCE

Ces prix récompensent les anciennes et anciens qui stimulent l'innovation et créent des opportunités à la grandeur de la province

TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Collèges Ontario, en partenariat avec le gouvernement de l'Ontario, est heureux d'annoncer les lauréates et lauréats des Prix du premier ministre de 2025 pour les diplômés collégiaux et du Prix du ministre pour l'ensemble des réalisations.

Ces prix célèbrent les réalisations des diplômés et des leaders des collèges dont le travail a contribué à renforcer le réseau postsecondaire, l'économie, les industries et les communautés de l'Ontario.

Les Prix du premier ministre récompensent des diplômés collégiaux exceptionnels dans sept catégories qui ont apporté une contribution significative à leur domaine et à leur communauté.

Créé en 2005, le Prix du ministre pour l'ensemble des réalisations rend hommage aux personnes qui ont apporté une contribution transformatrice à long terme au réseau collégial de l'Ontario.

LES LAURÉATS DE 2025 SONT :

Prix du premier ministre d'amélioration de la communauté :

Jeremy Burns , Collège Durham -- Agent de police, 1 re classe, Service de police de Toronto

, Collège Durham -- Agent de police, 1 classe, Service de police de Toronto Aaron Dale, Collège Durham -- Coordonnateur, Programme d'aide aux vétérans, Service de police de Toronto

Prix du premier ministre de réalisations culturelles et créatives :

Solomon King, Collège Georgian -- Propriétaire et concepteur principal, Stone Artisan Studios

Prix du premier ministre d'entrepreneuriat et développement économique :

Mia Pearson, Polytechnique Humber -- Entrepreneure en série et pionnière des relations publiques au Canada

Prix du premier ministre de rayonnement francophone :

Xavier Brassard-Bédard, Collège La Cité -- PDG, TFO (Télévision de langue française de l'Ontario)

Prix du premier ministre de soins de santé et bien-être communautaire :

Megan Walker, Collège Conestoga -- Fondatrice et PDG, WeeCare Pediatric Home Health Care

Prix du premier ministre d'innovation en STIM :

Walter LaPlante, Collège St. Clair -- Superviseur, Contrôles et connectivité industrielle, Ingénierie d'estampage, Ford Motor Company

Prix du premier ministre d'avancement de la main-d'œuvre et des métiers spécialisés :

Patrick Moore, Collège St. Lawrence -- Gestionnaire de programme, Amor Construction

Prix du ministre pour l'ensemble des réalisations :

Linda Franklin -- ancienne PDG de Collèges Ontario

Les prix seront remis lors d'un événement spécial sur invitation uniquement, à Toronto, le 24 novembre 2025.

« L'Ontario compte les meilleurs travailleurs au monde, et nos diplômés collégiaux contribuent chaque jour à l'enrichissement de cette main-d'œuvre », affirme le premier ministre Doug Ford. « Félicitations à ces lauréates et lauréats qui sont à l'avant-garde de l'innovation, créent des emplois et renforcent les communautés dans tous les coins de notre province. Nous sommes fiers de reconnaître leurs réalisations et le rôle essentiel qu'ils jouent à bâtir l'avenir de l'Ontario. »

« Les dirigeants du réseau collégial ont consacré leur vie à renforcer notre province en préparant les étudiantes et étudiants de l'Ontario à la réussite, et Linda Franklin ne fait pas exception », déclare Nolan Quinn, ministre des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. « Son leadership novateur a amélioré l'accès et les opportunités pour les apprenantes et apprenants de toute la province, laissant ainsi une empreinte indélébile sur les collèges de l'Ontario. »

« Les collèges de l'Ontario sont fiers de célébrer les diplômés exceptionnels de cette année et d'honorer l'héritage de Linda Franklin en matière de leadership », déclare Maureen Adamson, PDG de Collèges Ontario. « Ces prix montrent comment une formation collégiale transforme des vies et contribue à bâtir l'avenir de l'Ontario. »

FAITS EN BREF

Les Prix du premier ministre pour les diplômés des collèges ont été créés en 1992 afin de marquer le 25 e anniversaire du réseau collégial de l'Ontario.

anniversaire du réseau collégial de l'Ontario. Le Prix du ministre pour l'ensemble des réalisations a été créé en 2005 afin de récompenser les personnes ayant apporté une contribution durable aux collèges de l'Ontario.

Les lauréats sont sélectionnés parmi les nominations soumises par les 24 collèges de l'Ontario.

Les prix sont administrés par Collèges Ontario, en partenariat avec le ministère des Collèges, des Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité.

En 2023-2024, environ 86 % des diplômés collégiaux de l'Ontario ont trouvé un emploi dans les six mois suivant l'obtention de leur diplôme, et 92 % des employeurs se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits des diplômés qu'ils ont embauchés.

SOURCE Collèges Ontario

PERSONNE-RESSOURCE : Amy Dickson, Responsable principale, Communications, Collèges Ontario