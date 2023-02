PORTERS LAKE, NS, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants ministre associé de la Défense nationale et député de Sackville-Preston-Chezzetcook, Kent Smith, député provincial d'Eastern Shore, et Lisa Privett, présidente de MusGo Rider Cooperative Ltd, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de 385 898 $ pour l'achat de deux véhicules, un entièrement électrique et l'autre hybride, et la construction d'un garage chauffé doté d'infrastructures de recharge.

Ces investissements aideront MusGo Rider, un organisme de transport communautaire qui offre des services de transport aux collectivités rurales situées sur la côte est, à répondre à la demande croissante pour son service de transport en commun de porte à porte dans les collectivités rurales situées entre East Preston et Lawrencetown, jusqu'à Ship Harbour.

Cet investissement servira à fournir aux résidents, y compris les aînés et les étudiants, des options de transport qui leur permettront d'avoir accès à des possibilités d'éducation, de se rendre au travail, de se rendre à des rendez-vous médicaux et d'accomplir leurs activités quotidiennes. L'accès à des options de transport en commun à faibles émissions et de meilleure qualité améliorera la qualité de vie des résidents et procurera à de nombreux usagers une plus grande autonomie et un sentiment de liberté.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les Néo-Écossais comptent sur le transport en commun pour se rendre au travail, prendre des rendez-vous et socialiser avec leurs amis et les membres de leur famille. Il est essentiel d'offrir des options de transport fiables et accessibles pour rendre nos collectivités plus fortes et plus inclusives, et cet investissement aidera les résidents des régions rurales de la côte est au quotidien. »

Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Sackville-Preston-Chezzetcook, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La mobilité est quelque chose que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquis, jusqu'à ce que nous ne puissions plus aller au travail, rendre visite à des amis, faire des courses ou faire tant de choses que nous faisons tous les jours. Les organisations de transport communautaire telles que MusGo Rider Cooperative fournissent un service essentiel, et je suis fier de pouvoir soutenir leur expansion afin d'aider encore plus de personnes à se rendre là où elles doivent aller. »

Kent Smith, député provincial d'Eastern Shore, au nom de de l'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics

« MusGo Rider Cooperative Ltd. tient à remercier Infrastructure Canada de nous avoir aidés à financer ce projet d'immobilisations dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Ce financement nous permettra d'accroître notre capacité à mieux servir les collectivités rurales. »

Lisa Privett, présidente de MusGo Rider Cooperative Ltd.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 349 738 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 36 160 $.

investit 349 738 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 36 160 $. Le projet est conditionnel à la conclusion d'une entente de contribution.

Le financement du gouvernement du Canada provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural.

provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural prévoit 250 millions de dollars sur 5 ans pour aider les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. En février 2021, le premier ministre a annoncé un financement de près de 15 milliards de dollars pour de nouveaux projets d'infrastructure de transport en commun au cours des huit prochaines années, dont 3 milliards de dollars par année à compter de 2026-2027.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Toby Koffman, Directeur des Communications, Province de la Nouvelle-Écosse, 902-483-5847, [email protected]; Jessie Greenough, Directrice générale, MusGo Rider Cooperative Ltd., [email protected]