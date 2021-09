Le Prix de Leadership entrepreneurial de la SCRP est décerné chaque année à des entrepreneurs qui ont créé et font croître une ou plusieurs entreprises de communication prospères au fil des ans, contribuant de façon importante à l'avancement de la profession et à la prospérité de l'économie canadienne. Il s'agissait de l'un des dix Grands prix et Prix spéciaux remis au cours de la conférence de cette année.

En acceptant le prix au nom des cofondatrices, Judy Lewis, LM, a commencé en exprimant sa gratitude à Bruce MacLellan, qu'elle a décrit comme un roi des rois en RP, mais aussi envers le comité de sélection de la SCRP et les auteurs de mises en candidature pour cet honneur. « Au nom de Deborah et de moi-même, nous tenons également à remercier notre équipe extraordinaire et les dirigeants de notre organisme. Notre succès est attribuable à leur soutien et à leur engagement, ainsi qu'à notre fibre entrepreneuriale commune, qui est au cœur des valeurs de notre organisme. Elle nourrit la vision et la raison d'être de notre organisme unique, a déclaré Judy Lewis, LM. Deb et moi sommes honorées d'être reconnues en cette période difficile, car la pandémie a exigé un leadership fort, de l'empathie et de l'inspiration. Aussi difficile que cela ait été, nous continuons de prospérer, et nous voyons l'avenir comme positif et prometteur. Nous sommes toujours aussi reconnaissantes envers nos collègues, nos clients, notre personnel et cette merveilleuse profession. Nous sommes tellement reconnaissantes et fortunées de vivre dans ce merveilleux pays, le Canada. C'est vraiment un honneur pour nous deux. »

En tant qu'entreprise détenue par des femmes certifiée par WBE, Strategic Objectives possède une histoire de quatre décennies d'innovation et de création de relations. Ses activités ont donc majoritairement été bâties par l'entremise de références. De plus, en 2020, l'entreprise a évité d'avoir à effectuer des mises à pied pendant la pandémie de COVID-19 grâce à la solidité de ses activités. Parmi ses autres réussites notables, l'entreprise a également reçu plusieurs prix d'excellence de la SCRP et de l'Association internationale des professionnels de la communication (AIPC). De plus, Strategic Objectives est le seul organisme canadien à recevoir le Grand Prix des Nations Unies pour des réalisations exceptionnelles en relations publiques.

« Le nom de l'entreprise reflète son approche à l'égard de toutes les activités - axée sur la stratégie et l'atteinte d'objectifs mesurables - et c'est pourquoi elle est à l'avant-garde de la profession des relations publiques au Canada depuis près de 40 ans, a déclaré l'auteur de la mise en candidature de Mmes Lewis et Weinstein. Pendant de nombreuses années, j'ai vu de mes propres yeux l'orientation stratégique et les innovations que Deborah et Judy offrent aux marques de leurs clients. »

