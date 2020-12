Le Virement de fonds mondial CIBCMC peut maintenant être effectué au moyen des cartes de crédit admissibles, offrant ainsi plus de souplesse aux clients et leur permettant de recevoir des remises en argent ou des points de voyage

TORONTO, le 17 déc. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui une nouvelle option de paiement pour le service Virement de fonds mondial CIBC, qui permettra aux clients de payer avec une carte de crédit CIBC admissible et d'obtenir des remises en argent ou des primes voyages pendant la période des Fêtes. La Banque CIBC est la première grande banque canadienne à offrir cette option de paiement pour le virement de fonds mondial, ainsi que la possibilité d'obtenir des récompenses.

Les clients dont les êtres chers sont à l'étranger peuvent désormais envoyer un Virement de fonds mondial CIBC (VFM) payé avec une carte de crédit de la Banque, sans frais initiaux et sans intérêt sur l'achat si le solde est payé en totalité à la date d'échéance de chaque relevé.1 La plupart des cartes de crédit personnelles CIBC sont admissibles à ce service.2 Pour une période limitée (jusqu'au 31 janvier 2021), les détenteurs de cartes de crédit peuvent accumuler des récompenses pour chaque dollar dépensé dans un virement de fonds mondial. Les clients peuvent aussi continuer à envoyer de l'argent grâce à ce service novateur en utilisant leur compte-chèques ou leur compte d'épargne.

« 2020 aura été une année sans précédent, et nous voulons soutenir nos clients qui fournissent une aide financière ou qui aimeraient envoyer des dons en argent à leurs proches où qu'ils soient dans le monde, a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Cartes, Banque CIBC. Cette nouvelle option de paiement du service Virement de fonds mondial offre à nos clients une plus grande souplesse pour envoyer des fonds à des amis ou à des membres de leur famille à l'étranger; en plus, ils sont récompensés par des remises en argent ou des points de voyage promotionnels, ce qui commence bien la nouvelle année. »

Lancé pour la première fois en 2015, le service Virement de fonds mondial CIBC s'appuie sur l'expertise et la technologie en matière de taux de change des Marchés des capitaux CIBC, qui travaille en étroite collaboration avec les équipes des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises pour que les clients puissent envoyer de l'argent à l'étranger plus facilement, plus rapidement et à un coût abordable.

Voici quelques-unes des caractéristiques du service Virement de fonds mondial CIBC :

Aucuns frais de transfert et service couvrant plus de 120 pays.

Taux de change concurrentiels.

Service en ligne pratique, avec la possibilité d'envoyer un VFM par l'Application Services bancaires mobiles CIBC MD ou Services bancaires CIBC en direct MD .

ou Services bancaires CIBC en direct . Une limite de virement de fonds allant jusqu'à 30 000 $ toutes les 24 heures (5 000 $ en utilisant une carte de crédit).

La plupart des destinataires reçoivent le virement en un jour ouvrable.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les améliorations apportées au service Virement de fonds mondial CIBC et sur les offres promotionnelles, les clients peuvent visiter le cibc.com/vfmprimes.

_______________________________ 1 Seuls les titulaires de carte principaux peuvent utiliser leur compte de carte de crédit admissible pour avoir recours à ce service. 2 Les cartes de crédit CIBC AventuraMD, CIBC AéroplanMD et Dividendes CIBCMD, Sélecte CIBCMD, Classique CIBCMD, Or CIBCMD et CIBC VacationgoldMD sont admissibles à ce service. Les cartes AventuraMD Or Visa en dollars US et les cartes de crédit d'entreprise CIBC ne sont pas admissibles au service Virement de fonds mondial.

